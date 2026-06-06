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"nemaju boljeg posla nego..."

Pavliček odgovorio DP-u: "Vikend Vukovarci"

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Hina
|
06. lip. 2026. 15:26
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Gradonacelnik grada Vukovara, Marijan Pavlicek Photo: Davor Javorovic/PIXSELL
Davor Javorovic/PIXSELL

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček reagirao je u subotu na optužbe iz Domovinskog pokreta, iznesene ranije na izvanrednoj konferenciji za novinare, kako je odluka o ukidanju besplatnih vrtića u Vukovaru nezakonita pozivajući se na presudu Visokog upravnog suda.

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Marijan Pavliček predsjednika vukovarskog DP-a Daria Tišova nazvao je "vikend Vukovarcem" navodeći kako oni nemaju boljeg posla nego da svaki vikend zabavljaju javnost.

"Podsjećam kako je ta ista ekipa donijela odluku o besplatnim vrtićima uoči samih lokalnih izbora, a da ona nije niti dana bila na e-savjetovanju i time su oštetili gradski proračun za 450.000 eura. Očekujem da vrate taj novac u proračun koji je već tada bio u dubiozi", kazao je Pavliček.

Dodao je i da je Gradsko vijeće Vukovara, na svojoj posljednjoj sjednici, glasovima HDZ-a, Hrvatskih suverenista, DOMINO-a i HNS-a, donijelo novu odluku koja je gotovo identična prethodnoj i koja je bila 30 dana na e-savjetovanju.

"Ta nova odluka je tu odluku o kojoj oni pričaju stavila izvan snage. Na taj način je cijela njihova tiskovna konferencija u najmanju ruku smiješna i nema nikakvih pravnih učinaka", kazao je Pavliček.

Prethodno je pojašnjavajući presudu Visokog upravnog suda predsjednik vukovarskog DP-a Dario Tišov rekao da aktualna gradska vlast nije odluku o ukidanju besplatnih vrtića držala 30 dana na e-savjetovanju što je zakonska obveza.

Teme
marijan pavliček vukovar besplatni vrtići e-savjetovanje gradski proračun politički sukob

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