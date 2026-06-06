Pavliček odgovorio DP-u: "Vikend Vukovarci"

"Podsjećam kako je ta ista ekipa donijela odluku o besplatnim vrtićima uoči samih lokalnih izbora, a da ona nije niti dana bila na e-savjetovanju i time su oštetili gradski proračun za 450.000 eura. Očekujem da vrate taj novac u proračun koji je već tada bio u dubiozi", kazao je Pavliček.