EKOLOŠKA KATASTROFA
Bušić iz "Gospić je naš dom": Za ukupan odvoz otpada trebat će najmanje 10 godina. To nije prihvatljivo!
Vjekoslav Bušić iz inicijative "Gospić je naš dom" gostovao je u Novom danu kod Hanan Nanić, gdje je govorio o ilegalnom odlagalištu otpada u Lici i potrebi za njegovom što skorijom sanacijom.
Vjekoslav Bušić iz inicijative "Gospić je naš dom" upozorio je da rezultati vještačenja o ilegalnom otpadu pokazuju ozbiljnu opasnost za okoliš i zdravlje ljudi te ponovno pozvao na hitno uklanjanje otpada iz Gospića.
'Od prvog dana smo sumnjali da se radi o opasnom otpadu'
Bušić je podsjetio da inicijativa već dugo upozorava kako građani ne znaju što se sve nalazi u ilegalno odloženom otpadu.
"Prvo moram skrenuti pozornost da naša inicijativa od veljače 2025. uporno traži i zahtijeva analize koje su napravljene još 2024. u okviru postupanja Državnog inspektorata. Smatrali smo da je dostupnost tih analiza u interesu građana Gospića jer smo iz priopćenja USKOK-a nedvojbeno znali da se radi o opasnom otpadu", rekao je.
Dodao je da su analize i nalaz Geotehničkog fakulteta, koji je vještačenje proveo za potrebe kaznenog postupka, javnosti dostavljeni tek u srpnju 2026.
"Dostavljanjem tih analiza tek u srpnju 2026. i nalaza i mišljenja koje je Geotehnički fakultet radio za potrebe kaznenog postupka, potvrdilo se ono u što smo sumnjali od prvog dana - da se radi o opasnom otpadu zakopanom u tlo i rastresitom bez ikakve zaštite", kazao je Bušić.
'Alarmantna situacija'
Upozorio je i na onečišćenje podzemnih voda te istaknuo kako je posebno zabrinjavajuća prisutnost PFAS spojeva.
"Došlo je do nepovratnog onečišćenja kako predmetne lokacije gdje je odložen otpad i u krugu 50 metara, tako i, nažalost, do teških kemijskih i mikroplastičnih spojeva, takozvanih vječnih kemikalija, u podzemne vode", rekao je.
"Sama činjenica da je nešto ušlo u podzemne vode pokazuje da je riječ o velikoj opasnosti. Tok podzemne vode je nepredvidljiv i pitanje je gdje će i kada završiti", dodao je.
Bušić je istaknuo i razliku između rezultata uzorkovanja provedenih u razmaku od nekoliko mjeseci.
"Sama činjenica da je u nekoliko mjeseci razlike uzorkovanja kod Geotehničkog fakulteta došlo do toga da u prvom uzorkovanju još nije bilo prodiranja PFAS spojeva u nedopuštenim količinama, da bi nekoliko mjeseci kasnije došlo do dvostrukog prekoračenja dopuštenih vrijednosti za ljudsku potrošnju u podzemnim vodama, govori koliko je ova situacija alarmantna", rekao je.
'Za uklanjanje 10 posto otpada trebale bi dvije godine'
Smatra da upravo zbog toga postupanje mora biti hitno. "Ako ćemo izvući jedan jedinstveni zaključak iz izvješća fakulteta - treba što prije ukloniti otpad, izvor onečišćenja, jer on predstavlja opasnost za okoliš i što duže stoji, to je veća ugroza za zdravlje ljudi", kazao je Bušić.
"Budemo li čekali na uklanjanje otpada redovne procedure, a nismo uklonili niti kilogram tog otpada, a ima ga 37 tisuća tona, činjenica je da trebamo promijeniti paradigmu pristupa tom problemu. Treba što prije doći do rješenja da se otpad hitno ukloni s lokacije", dodao je.
Komentirao je i izjave ministrice Vučković o postupku javne nabave. Ministrica je rekla da je prvi postupak propao jer se nitko nije javio, dok je drugi sada u tijeku.
"Što se tiče krugova javne nabave, koji je prvi propao početkom ove godine, a sada je u tijeku drugi, ono što želim istaknuti jest da je riječ samo o javnoj nabavi za 10 posto opasnog otpada od 37 tisuća tona. Nismo mogli provesti uspješnu javnu nabavu ni za tih 10 posto", rekao je Bušić.
Postavio je pitanje koliko bi trajalo uklanjanje cjelokupnog otpada ako bi se za samo njegov dio trebalo čekati godinama.
"Ako nam i za tih 10 posto, pod pretpostavkom da bi drugi krug javne nabave mogao uspjeti, rok za njegovo provođenje je 12 mjeseci, po toj pretpostavci da sve ide u najboljem redu, ako nam trebaju dvije godine za 10 posto, dakle za ukupan odvoz nam treba preko deset godina najmanje", kazao je.
"Takav model nije prihvatljiv, ne zato što građani Gospića žele nešto izvanredno zbog svog hira, već je očito da će protekom tog vremena doći do daljnjeg zagađenja, a mi moramo sačuvati okoliš", rekao je Bušić.
'U biljkama na udaljenosti od nekoliko stotina metara od odlagališta pronađeni su teški metali'
Upozorio je da otpad nije lokaliziran i da postoji mogućnost njegova daljnjeg širenja.
"On nije lokaliziran. Ne može se garantirati da se neće širiti. On je izravna i direktna opasnost za zdravlje i okoliš", rekao je.
Prema njegovim riječima, vještaci su utvrdili tri načina onečišćenja. "Vještaci navode da postoje tri onečišćenja - u podzemnim vodama, raznošenjem čestica zrakom u krugu od 200 metara i putem tla", kazao je.
Dodao je da su na udaljenosti od nekoliko stotina metara od samog odlagališta, u analiziranim biljkama, među kojima je i kupus, pronađeni teški metali.
"Treba naći hitni zakonski model da se otpad što prije makne", poručio je.
'Neodgovorno je prozivati građane Gospića'
Bušić je odbacio prozivke prema građanima i građanskoj inicijativi zbog navodnog kočenja procesa sanacije.
"Neodgovorno je prozivati građane Gospića ili građansku inicijativu da koči nekakve procese. Građanska inicijativa postavlja logična pitanja", rekao je.
Podsjetio je da su analize Državnog inspektorata iz 2024., koje je radila javna ustanova Andrija Štampar, pokazale da je riječ o opasnom otpadu.
"Ako smo 2024. analizama otpada od strane Državnog inspektorata, koje je radilo javno tijelo Andrija Štampar, potvrdili da se radi o opasnom otpadu, što su državne institucije, od lokalne do središnje države, napravile da se, dok traju zakonske pripreme i istražne radnje, pripremi sva dokumentacija kako bi se sa sanacijom krenulo kada se ostvare svi uvjeti za nju?", upitao je.
Kao važan datum istaknuo je 3. listopada 2025., kada je USKOK obavijestio Ministarstvo i Fond da više nema zapreka za provođenje sanacije.
"Do tada je, po našem mišljenju, trebala biti pripremljena sva dokumentacija, da se što prije izabere ponuditelj i način sanacije", rekao je.
Narušeno povjerenje građana
Bušić je problematizirao i komunikaciju institucija prema građanima.
"Imam jedan propust u smislu komuniciranja s građanima. Zašto građanima nisu bile dostupne analize? I zašto, ako je analize radio Andrija Štampar i utvrdio da je opasni otpad, kako je moguće da mi tek neki dan dobivamo od lokalnih zavoda za javno zdravstvo smjernice kako se građani trebaju ponašati prema ovoj ugrozi?", rekao je.
"Zar nije bilo logično da se s građanima Gospića i Like komunicira o kakvom otpadu se radi, kakve preventivne mjere trebaju poduzimati i tako dalje?", dodao je. Smatra da je zbog svega toga povjerenje građana narušeno.
"Povjerenje građana Gospića, Like i cijele Hrvatske je s razlogom izgubljeno. Nije dobro da se nakon 3. listopada 2025. nije imalo jasno i trajno rješenje", rekao je.
'Ne možemo prihvatiti Plenkovićeve najave da će se otpad riješiti kao Varaždinske bale'
Bušić je komentirao i najave premijera Andreja Plenkovića da bi se problem mogao riješiti po uzoru na Varaždinske bale.
"U tom smislu ne možemo prihvatiti ni najave premijera Plenkovića da će se ovaj otpad riješiti kao Varaždinske bale", rekao je.
"Prvo, ovdje se ne radi o otpadu koji je u nekakvim balama zapakiran, već o otpadu zakopanom u zemlju, u koje ulazi u krško tlo i koji se raspršuje dalje", kazao je.
"Mi se najvjerojatnije možemo pozdraviti i sa zdravim tlom i s pitkom vodom. Očito da situacija zahtijeva isključivo žurno postupanje, a to je na onima koji su za to plaćeni", rekao je Bušić.
"Ovom problemu se ne može više pristupati birokratski i administrativno", dodao je.
'Dvije su razine odgovornosti'
Govoreći o odgovornosti Grada Gospića, Bušić je rekao da se nakon otkrivanja razmjera problema odgovornost počela prebacivati s jednih na druge.
"Nakon što su poznati razmjeri štete ove afere, svi su zajahali na val političkog upiranja jednih u druge. Naša inicijativa od početka tvrdi da su dvije razine odgovornosti", rekao je.
Prvom razinom smatra odgovornost onih koji su počinili kazneno djelo. "Prva je na onima koji su počinili kazneno djelo, tu je uključeno više pravnih i fizičkih osoba. Druga je pitanje jesu li na lokalnoj i državnoj razini činili nešto da se to spriječi. Tko je bio dužan i imao ovlasti nešto nadzirati i spriječiti?", kazao je.
Dodao je da postoji i treća, politička i stručna razina odgovornosti. "Možemo govoriti i o trećoj razini odgovornosti - i političkoj i stručnoj. Tko je znao o kakvoj se vrsti otpada radi, a da nije paralelno poduzimao mjere da se spriječi daljnje prodiranje u tlo, prodiranje u vodu i tko nije pripremio dokumentaciju da se krene sa sanacijom?", upitao je.
"Do sada bismo znali koliko to sve košta, kada će se sanirati, imali bismo rokove. Nemamo odgovore na ta pitanja", rekao je Bušić.
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