Bušić iz "Gospić je naš dom": Za ukupan odvoz otpada trebat će najmanje 10 godina. To nije prihvatljivo!

Prvom razinom smatra odgovornost onih koji su počinili kazneno djelo. "Prva je na onima koji su počinili kazneno djelo, tu je uključeno više pravnih i fizičkih osoba. Druga je pitanje jesu li na lokalnoj i državnoj razini činili nešto da se to spriječi. Tko je bio dužan i imao ovlasti nešto nadzirati i spriječiti?", kazao je.