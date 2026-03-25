Sawan je istaknuo je da je globalni poremećaj u opskrbi naftom i plinom već prisilio neke dijelove Azije na smanjenje potrošnje energije te da se "lančani učinak" prijeti proširiti prema Europi u narednim danima. To bi moglo natjerati europske vlade da ograniče potrošnju energije – što se nije dogodilo od krize 2022. godine.