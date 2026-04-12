Weber (EPP): Sad je trenutak da Mađarsku vratimo u središte Europe

Predsjednik Europske pučke stranke Manfred Weber čestitao je novom mađarskom premijeru Peteru Magyaru na "odlučujućoj pobjedi"
Oglas
U izjavi našem Alenu Legoviću u Bruxellesu, Manfred Weber je naglasio kako je Magyarova pobjeda "Velika pobjeda za građane Mađarske – i snažan signal za Europu".
"Ovaj rezultat odražava jasnu demokratsku odluku mađarskih birača. Čestitam stranci Tisza i našem zastupniku u Europskom parlamentu iz redova EPP-a, Péteru Magyaru, na ovoj odlučujućoj pobjedi. Ponosan sam na ono što su Péter Magyar i Tisza, kao članovi naše EPP obitelji, postigli na ovim izborima – osvojili su povjerenje većine Mađara", poručio je Weber.
Istaknuo je da ovi izbori potvrđuju jednostavnu istinu: "pobjeđujemo sadržajem, a ne sloganima. Kad se usredotočimo na poboljšanje života građana – veće plaće, sigurna radna mjesta i stvarne ekonomske prilike – uz pristup utemeljen na europskoj solidarnosti i suradnji, gradimo povjerenje i ostvarujemo rezultate".
Tonight is the victory of the people of Hungary 🇭🇺! They confirm that our centre-right, people-first politics win elections.— Manfred Weber (@ManfredWeber) April 12, 2026
Substance. Solutions. Unity—not empty slogans and fears.
Congratulations Tisza & @EPPGroup MEP Peter Magyar 👏!
Hungary is back at the heart of Europe 🇪🇺
Dodao je da se tako pobjeđuje desni populizam koji se hrani podjelama: vjerodostojnim rješenjima, jedinstvom i politikom koja stavlja građane na prvo mjesto.
"Sad je trenutak da Mađarsku ponovno vratimo u središte Europe. Moramo zajedno raditi na ključnim izazovima koji su pred nama: sigurnosti, migracijama i prosperitetu za sve. Poruka je jasna: politika desnog centra koja odgovara na potrebe građana pobjeđuje na izborima – i tako nadvladavamo populizam.", zaključio je Weber.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas