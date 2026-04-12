"ODLUČUJUĆA POBJEDA"

Weber (EPP): Sad je trenutak da Mađarsku vratimo u središte Europe

author
N1 Info
12. tra. 2026. 21:57
REUTERS
REUTERS/Yves Herman

Predsjednik Europske pučke stranke Manfred Weber čestitao je novom mađarskom premijeru Peteru Magyaru na "odlučujućoj pobjedi"

U izjavi našem Alenu Legoviću u Bruxellesu, Manfred Weber je naglasio kako je Magyarova pobjeda "Velika pobjeda za građane Mađarske – i snažan signal za Europu".

"Ovaj rezultat odražava jasnu demokratsku odluku mađarskih birača. Čestitam stranci Tisza i našem zastupniku u Europskom parlamentu iz redova EPP-a, Péteru Magyaru, na ovoj odlučujućoj pobjedi. Ponosan sam na ono što su Péter Magyar i Tisza, kao članovi naše EPP obitelji, postigli na ovim izborima – osvojili su povjerenje većine Mađara", poručio je Weber.

Istaknuo je da ovi izbori potvrđuju jednostavnu istinu: "pobjeđujemo sadržajem, a ne sloganima. Kad se usredotočimo na poboljšanje života građana – veće plaće, sigurna radna mjesta i stvarne ekonomske prilike – uz pristup utemeljen na europskoj solidarnosti i suradnji, gradimo povjerenje i ostvarujemo rezultate".

Dodao je da se tako pobjeđuje desni populizam koji se hrani podjelama: vjerodostojnim rješenjima, jedinstvom i politikom koja stavlja građane na prvo mjesto.

"Sad je trenutak da Mađarsku ponovno vratimo u središte Europe. Moramo zajedno raditi na ključnim izazovima koji su pred nama: sigurnosti, migracijama i prosperitetu za sve. Poruka je jasna: politika desnog centra koja odgovara na potrebe građana pobjeđuje na izborima – i tako nadvladavamo populizam.", zaključio je Weber.

