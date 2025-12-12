Peršurić o Thompsonovom koncertu: Ne želimo zabrane koristiti kao alat za nešto što je protuzakonito

"Jedno je objekt sportskog i komercijalnog karaktera, kao što je dvorana Žatika, a drugo povijesno-kulturni objekt i spomenik nulte kategorije", rekao je istarski župan Boris Miletić koji je 2008. godine bio pulski gradonačelnik kada je tadašnje pulsko Gradsko poglavarstvo, na čijem je on bio čelu, odbilo dati suglasnost za koncert Thompsona u Areni u Puli, uz obrazloženje da je zakasnio sa zahtjevom za nastup.