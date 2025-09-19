FOTO / Prvi put na Jadranu: S Korčule stižu fotografije gniježđenja ove ugrožene životinje

Glavata želva široko je rasprostranjena u Sredozemlju, a njezina glavna gnijezdilišta nalaze se u Grčkoj, Turskoj i na Cipru. Analize DNK pokazale su da većina želvi u Jadranu potječe upravo s grčkih obala. Iako su slučajevi gniježđenja u Jadranu bili rijetki, posljednjih godina bilježi se sve veći broj u Albaniji, Crnoj Gori i Italiji, pri čemu gnijezdo kod Venecije drži rekord kao najsjevernije poznato mjesto razmnožavanja ove vrste.