FOTO / Prvi put na Jadranu: S Korčule stižu fotografije gniježđenja ove ugrožene životinje

Na Korčuli je zabilježen događaj koji predstavlja prekretnicu u praćenju ugrožene glavate želve (Caretta caretta) u Jadranu.
Naime, po prvi je put službeno potvrđeno njezino gniježđenje u Hrvatskoj, izvijestio je Institut Plavi svijet.
Sve se dogodilo 10. rujna na pješčanoj plaži Pržina u Lumbardi, gdje je Branko Ćeran tijekom šetnje primijetio petnaestak malih kornjača kako se kreću prema moru. Unatoč iznenađenju, snimio je ovaj rijedak prizor i poslao ga stručnjacima iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (HPM). Upravo ta snimka poslužila je kao prvi nedvojbeni dokaz da se glavata želva gnijezdila na hrvatskoj obali.
Stručnjaci objašnjavaju da je izlazak mladunaca usred dana, oko 15 sati, neuobičajen jer kornjače obično napuštaju gnijezdo noću ili u ranim jutarnjim satima kako bi izbjegle predatore i vrućinu. Ovoga puta, zbog kraja sezone gniježđenja i nešto niže temperature pijeska, male želve su iskoristile priliku te u desetak minuta sigurno stigle do mora, ne obazirući se na kišu ni valove.
Glavata želva široko je rasprostranjena u Sredozemlju, a njezina glavna gnijezdilišta nalaze se u Grčkoj, Turskoj i na Cipru. Analize DNK pokazale su da većina želvi u Jadranu potječe upravo s grčkih obala. Iako su slučajevi gniježđenja u Jadranu bili rijetki, posljednjih godina bilježi se sve veći broj u Albaniji, Crnoj Gori i Italiji, pri čemu gnijezdo kod Venecije drži rekord kao najsjevernije poznato mjesto razmnožavanja ove vrste.
Zbog tih trendova znanstvenici su očekivali da će i Hrvatska uskoro dočekati prvi dokaz, iako ga dosadašnja dugogodišnja istraživanja nisu otkrila. Sada kada je potvrđen, stručnjaci apeliraju na građane da budu posebno pažljivi. Ako tijekom ljeta na pješčanim plažama primijetite tragove slične gusjeničarskim, fotografirajte ih i prijavite lokaciju, kako bi stručnjaci mogli provjeriti radi li se o gniježđenju.
Važno je naglasiti, gnijezda se ne smiju dirati, kopati ni otvarati. U slučaju da naiđete na tek izlegle kornjačice, osigurajte im slobodan put do mora, zabilježite fotografijom i odmah obavijestite nadležne službe. Postoji mogućnost da će se neka od tih kornjača za 15 do 30 godina vratiti upravo na istu plažu kako bi položila jaja.
"Sva opažanja, kao i informacije o ozlijeđenim kornjačama, moguće je dojaviti Institutu Plavi svijet na broj telefona 051 604 666 ili putem e-maila [email protected]", navode iz Instituta Plavi svijet.
