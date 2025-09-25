Oglas

sutra odluka

Petrači se nagodili s USKOK-om? Dobili kazne manje do 5 godina zatvora, ali i novčane kazne?

N1 Info
25. ruj. 2025. 20:51
Novosti u sudskom procesu oko afere Mikroskopi. Nakon ljetos podignute optužnice protiv Hrvoja Petrača i njegovih sinova, bivšeg ministra Vilija Beroša i više liječnika - sutra će se o njoj raspravljati na zagrebačkom Županijskom sudu.

Pitanje je jesu li se Petrači nagodili s USKOK-om? Još u ljeto spominjalo se da su neki od okrivljenih priznali djelo i nagodili se s Uskokom, a čini se da će takav epilog biti i sutra na sudu.

U ovoj aferi okrivljeno je osam osoba i tri tvrtke, a Nova TV doznaje da su postignute nagodbe za 4 osobe i dvije tvrtke - s Hrvojem Petračom i njegovim sinovima te s poduzetnikom Sašom Pozderom i njihovim tvrtkama.

Neslužbene informacije govore i da su dobili kazne manje do 5 godina zatvora, ali i novčane kazne koje se kreću do nekoliko stotina tisuća eura, ali i da je u pitanju vraćanje štete države, a poznato je da je Uskok objavio da je šteta za državu oko 740 tisuća eura. Doznaje se i da je novac već plaćen.

Ako sutra na sudu za ovih šest nagodbi budu izrečene i presude, onda će se postupak razdvojiti, pa će optužnicom dalje biti obuhvaćeni bivši ministar zdravstva i još trojica liječnika.

Svi okrivljeni su na slobodi, osim Hrvoja Petrača koji je još uvijek u istražnom zatvoru, preostaje vidjeti kakva će odluka biti u tom slučaju, on bi na slobodu mogao u slučaju da ponudi jamčevinu i da sud na to pristane.

Teme
Hrvoje Petrač afera mikroskopi

