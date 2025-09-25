FOTO, VIDEO / Nakon godinu dana završen projekt Učka: Od sutra promet teče kroz obje cijevi

Istaknuo je da će se prometovanje prema Istri dodatno poboljšati dovršetkom posljednje dionice autoceste od tunela do Matulja, na kvarnerskoj strani, duljine 12 kilometara. To se očekuje do kraja 2026. godine, a time će se istarski ipsilon povezati s riječkom obilaznicom i mrežom hrvatskih autocesta, naveo je.