FOTO, VIDEO / Nakon godinu dana završen projekt Učka: Od sutra promet teče kroz obje cijevi
Obnovljena prva cijev tunela Učka svečano je otvorena u četvrtak, nakon godine dana intenzivnih radova vrijednih 25 milijuna eura.
Na obnovi stare cijevi radilo je 150 radnika, a postavljeni su novi sustavi odvodnje i vodoopskrbe, s obzirom na to da se u spiljama oko tunela nalaze podzemni izvori.
Ugrađeni su i novi sustavi vatrodojave, signalizacije, videonadzora, LED rasvjeta i nova armiranobetonska podloga kolnika.
Na svečanosti otvaranja sudjelovali su generalni direktor koncesionara Bina Istre Dario Silić, predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministar mora prometa i infrastrukture Oleg Butković te istarski i primorsko-goranski župani Boris Miletić i Ivica Lukanović.
Dario Silić je istaknuo da se usporedno s otvaranjem obnovljene cijevi slavi 30 godina sklapanja ugovora o koncesiji s Bina Istrom.
Tunelom Učka, od otvaranja prve cijevi 1981. godine prošlo je oko 80 milijuna vozila, dnevno ih tunelom prođe 14 tisuća, a za vrijeme najvećeg prometa ljeti do 18 tisuća dnevno, istaknuo je Silić, ilustrirajući značenje toga objekta za cestovni promet.
Ustvrdio je da je bušenje i uređenje druge cijevi te obnova stare bio jedan od najkompleksnijih poslova na cijelom istarskom ipsilonu.
Premijer Andrej Plenković ocijenio je da se otvaranjem za promet obiju cijevi tunela znatno poboljšava pristup Istri i protočnost prometa. To će pozitivno utjecati na gospodarske tijekove, turizam i razvoj, naveo je.
"Ovaj tunel je snažan spoj Istre i Hrvatske. To je arterija i pulsirajuća poveznica, a on i pristupne moderne prometnice znatno skraćuju put od Zagreba ili Rijeke do Istre", rekao je premijer.
Istaknuo je da će se prometovanje prema Istri dodatno poboljšati dovršetkom posljednje dionice autoceste od tunela do Matulja, na kvarnerskoj strani, duljine 12 kilometara. To se očekuje do kraja 2026. godine, a time će se istarski ipsilon povezati s riječkom obilaznicom i mrežom hrvatskih autocesta, naveo je.
Plenković je dodao da preostaje izgraditi drugi vijadukt preko doline Mirne i most preko Limskog kanala, čime će se u potpunosti završiti istarski ipsilon s četiri trake.
"Polako se slažu kockice u našim mandatima vezano uz gradnju cestovne infrastrukture", rekao je i nabrojio dovršene projekte, one u gradnji ili pripremi poput Pelješkog mosta, novih cesta do Dubrovnika, koridora 5c, povezivanja Kaštela, Splita i Omiša, čime se uklanjaju prometne gužve oko Splita, autoceste do Žute Lokve i druge.
"Kad se to sve završi, zaključit ćemo ogroman ciklus višedesetljetne cestogradnje. To činimo kako bismo ostvarili ravnomjeran regionalni razvoj svih krajeva Hrvatske, a to je jedna od ključnih politika naše Vlade proteklih devet godina", istaknuo je Plenković.
Najavio mogućnost pretvaranja istarskog ipsilona u iks, izgradnjom dionice od Žminja do Labina. Procjenjuje se da bi radovi vrijedili oko 400 milijuna eura, a trajali tri godine, rekao je.
Ministar Oleg Butković ustvrdio je da je projekt gradnje i obnove tunela ključan za sigurnost i protočnost prometa, te usklađen s najvišim europskim standardima. Istaknuo je vrijednost javno-privatnog partnerstva s Bina Istrom.
