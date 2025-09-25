Hoće li poskupiti meso? "Nije problem svinjska kuga, prava kuga je da ljudi nemaju novca"

Cijene svinjetine u Hrvatskoj u 2025. nisu značajno rasle, ali domaće svinjogojstvo godinama tone. Broj svinja prepolovio se u posljednjih dvadeset godina – s milijun i pol na manje od 900 tisuća. Samo prošle godine uvezli smo mesa u vrijednosti od 341 milijun eura, dok je izvoz vrijedio tek 38 milijuna. Hrvatska je tako uvezla gotovo devet puta više nego što je izvezla.