Proizvođači gomilaju gubitke
Hoće li poskupiti meso? "Nije problem svinjska kuga, prava kuga je da ljudi nemaju novca"
Svinjetina je sve skuplja, tržnice sve praznije. Proizvođači gomilaju gubitke, a kupci kažu da si meso jedva mogu priuštiti. Koliko zapravo košta svinjetina, zašto domaća proizvodnja propada i kakav će utjecaj imati svinjska kuga?
Tržnica je prazna, a kupaca sve manje. Dok se Europa bori s afričkom svinjskom kugom mesar Nenad kaže da su prava kuga prazni novčanici građana.
"Tržnica je prazna. Nije problem svinjska kuga, prava kuga je da ljudi nemaju novaca. Ne kupuje se ništa, cijene svinjetine nisu rasle posljednjih godinu dana."
Cijene svinjetine u Hrvatskoj u 2025. nisu značajno rasle, ali domaće svinjogojstvo godinama tone. Broj svinja prepolovio se u posljednjih dvadeset godina – s milijun i pol na manje od 900 tisuća. Samo prošle godine uvezli smo mesa u vrijednosti od 341 milijun eura, dok je izvoz vrijedio tek 38 milijuna. Hrvatska je tako uvezla gotovo devet puta više nego što je izvezla.
"Jesu li cijene svinjetine porasle? Jesu, neka su i tko ima neka kupi, a tko ne neka jede pile, i to je dobro", kazala nam je jedna građanka.
"To više nije da kupite kilu svinjetine po dva ili tri eura nego je sada pet, šest eura. Znači, preskupa je ne samo svinjetina, nego sve", dodao je kupac na tržnici.
"Svinjska slabina je devet eura, meni se čini da je to bilo jeftinije", dodaje kupac pokazujući na račun.
Cijene odojaka u posljednje tri godine bilježe velike oscilacije. Od rekordnih 4,12 eura po kilogramu u 2023., pale su na 3,88 u 2024., a ove godine već u prva dva kvartala nastavlja se pad.
Slično je i s većim svinjama – nakon rasta u 2023., cijene su u 2024. pale i ustabilile se, a u prvoj polovici ove godine zabilježen je prosječan pad za više od 13 posto.
Kada se zbroje kvartali prosjek pokazuje jasnu sliku cijena svinjskog mesa - 2023. je bila najskuplja – oko 6,47 eura po kilogramu svinjskog mesa. U 2024. prosjek je pao na 6,12, a u 2025. dosad na svega 5,30 eura. Pad u dvije godine veći je od 1 eura po kilogramu.
Zbog nove pojave svinjske kuge strahuje se da bi cijene mogle rasti. Potvrđuje to i ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić.
"Naši kupci i uvoznici tražit će veće količine svinjetine iz EU-a, a dobavljači iz Europe će to iskoristiti jer, ako želite više svinjetine na zalihama to morate i platiti. Tako da možemo očekivati blago povećanje cijene svinjetine, ali ne toliko značajno", kaže Jurčić.
Malobrojni hrvatski proizvođači upozoravaju da su zbog uvoza, ali i sada i zabrana klanja na rubu opstanka.
„Veliki su izdaci. Moram zaposliti dodatnog radnika, a ne mogu se riješiti svinje zbog zabrane. Zbog zabrane klanja sam u gubicima, imam 25 tisuća eura troška mjesečno, a nula prihoda. Nitko o tome ne razmišlja", rekao nam je domaći proizvođač, Vlado Ferbežar.
Jurčić ističe i da potrošači ne razlikuju domaće od uvoznog mesa – što dodatno slabi hrvatske proizvođače
„Kupci na polici ne znaju razliku između domaćeg i uvoznog mesa, a upravo tu leži problem konkurentnosti hrvatskih proizvođača.“
Cijene svinjetine zasad ne rastu, ali prazne tržnice i gubici proizvođača pokazuju da domaće svinjogojstvo čeka teška borba za opstanak. A kupci, kao i uvijek, gledaju – svatko svoj novčanik.
