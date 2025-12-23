Piletić: Uredba do kraja godine, a izmjene pravilnika početkom siječnja

Uredbom će iti ispravljene odredbe Zakona o osobnoj asistenciji koje su se odnosile na dobnu granicu od 18 godina za korisnike usluge videćeg pratitelja i komunikacijskog posrednika te će se prav na uslugu omogućiti i djeci s teškoćama, uključujući djecu s oštećenjem sluha i vida, izjavio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić nakon sjednice Vlade.