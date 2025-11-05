Evo kada će početi raditi novi sustav naplate cestarine

U izjavi za novinare rekao je da su Hrvatske autoceste započele s građevinskim radovima na postavljanju portala za potrebe novog sustava naplate, odnosno da su počeli radovi na sedam portala na autocesti A3 na području Sisačko-moslavačke županije. Nakon toga nastavljaju se radovi na cijeloj autocestovnoj mreži. Predviđeno je 212 portala s opremom za potrebe novog sustava koji će se priključiti na elektroenergetsku i svjetlovodnu mrežu HAC-a.