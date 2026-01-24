Plenković: Treba se kloniti poteza koji bi mogli pogoršati transatlantske odnose

"Prijatelji, saveznici, partneri, poput Sjedinjenih Država i članica Europske unije, ne bi trebali biti u raspravi koja je pomalo halucinantna. U prosincu smo razgovarali o restriktivnom režimu sankcija prema Rusiji, a nekoliko tjedana kasnije razgovaramo o instrumentima koje imamo na raspolaganju za odgovor u slučaju nastavka napetosti (sa SAD-om). To je instrument koji nije napravljen za SAD, već u kontekstu litavske epizode s Kinom", rekao je Plenković, govoreći o alatu EU-a usvojenom u listopadu 2023. koji je nastao kako bi odgovorio na kineske ekonomske pritiske prema Litvi.