Plenković: "Futsal je sad puno brži od vremena kad sam ja igrao mali nogomet"

"Gledajući uspjehe hrvatskog nogometa i vaš doprinos s ovom prekrasnom brončanom medaljom u jednom fascinantnom futsalu, koji je sad puno brži od vremena kad sam ja igrao mali nogomet, zaista je fantastično. Igrali ste s najboljim reprezentacijama i utakmica s Francuskom je bila izvanredna i tu vam želim čestitati na hladnokrvnosti, upornosti, silnoj volji i želji da pobijedite. Koliko shvaćam većina vas igra u Hrvatskoj što govori da nam je liga vrlo jaka", kazao je Plenković, koji je dodao kako će futsalaši dobiti novčanu nagradu bez obzira što futsal nije olimpijski sport.