Plenković: Milanović je Putinova korisna budala ili ima razlog za podršku Rusiji

Hrvatski premijer Andrej Plenković optužio je predsjednika Zorana Milanovića da je ili korisna Putinova budala ili ima neki razlog zašto podržava Rusiju koje je napala Ukrajinu.

“Netko tko ima proruske stavove već godinu dana, a mi još nismo shvatili zašto, može biti ili korisna Putinova budala ili ima neke razloge zašto to radi”, rekao je Plenković u Bruxellesu, gdje sudjeluje na samitu čelnika EU-a.

Plenković je rekao da su parlamentarne stranke koje slijede Milanovića “nepismeni u vanjskopolitičkom smislu”.

“Niz parlamentarnih stranaka slijedi tu tupu politiku, oni su apsolutno nepismeni u vanjskopolitičkom smislu. Tu nema nikakve dileme, sramote nas, ljudi okolo to čitaju, prate i pitaju nas kakvu mi to ekipu imamo”, rekao je Plenković.

Odbacio je i optužbe da je Agrokor predao u ruske ruke, kazavši da je bivši vlasnik otišao u Rusiju, uzeo kredit od 1,2 milijarde eura i onda su te banke kao vjerovnici pretvorili to u vlasnički udio. “Te gluposti, budalaštine i laži on može pričati nekom tko ništa ne zna i ne prati”.

Također je osudio Milanovićevo protivljenje da Hrvatska obučava ukrajinske vojnike.

“Ako je on sada zajedno sa svojim proruskim, nepismenim vanjskopolitičkim jatacima spreman to blokirati, onda neka blokira. Da vidimo hoće li to ostati za povijest, onda ćemo znati tko je tko. Meni je to u interesu, da jednom riješimo tu dilemu, a ne da se skrivaju”, rekao je Plenković.

Dodao je da je više od 20 zemalja EU-a spremno uključiti se u misiju EU-a radi obuke ukrajinske vojske. “To je politika potpore žrtvi, ako Hrvatska ima oko toga dvojbe, onda se pitam s kim to imamo posla”.

Plenković je rekao da njegova vlada ima konzistentnu politiku prema Ukrajini i da sada se uključila u proces koji je Ukrajina pokrenula protiv Rusije u tužbi za genocid.

Plenković je rekao da je bivši direktor Janafa, optuženik Dragan Kovačević, bliski Milanovićev prijatelj i proruski čovjek.

“Njegov bliski prijatelj je proruski čovjek, tako ga svi percipiraju. Kovačević je lopov, kriminalac i oni sada kao jataci organiziraju napad na vladu i premijera. Sve ćemo to razotkriti, do zadnje detalja”, rekao je Plenković.

