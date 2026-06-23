Cijene na Krku ostavile Zagrepčanku bez riječi: "Nisam to očekivala"

"Obišla sam Omišalj, Bašku, sam grad Krk, cijene su mnogo niže nego što sam očekivala. Prijateljica i ja posjetile smo kafić na rivi u Krku, uzele smo svaka po kavu s mlijekom i Cedevitu, račun je bio osam eura. Naravno, daleko je to od onih dana kad je kava bila nešto iznad eura, danas smo sretni ako je dva, ali kad te cijene usporedim s lancima kafića koje imamo u Zagrebu, ovo je izvrsno. Nadam se da ih neće dizati kad se sezona baš zahukta", prepričava čitateljica Večernjeg lista novinarki Hani Ivković Šimičić. Istog dana, nastavlja, ona i prijateljica ručale su u jednom od poznatijih restorana na Krku.