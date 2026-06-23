brojna nagađanja
"Prekrasna kći": Trump uoči Dana očeva objavio fotografiju tajanstvene plavuše
Američki predsjednik Donald Trump izazvao je pomutnju na društvenoj mreži Truth Social nakon što je uoči Dana očeva objavio fotografiju nepoznate plavokose žene uz opis „Prekrasna kći“, iako nije jasno na koga je pritom mislio.
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Na fotografiji, koja prema izgledu djeluje kao da je snimljena tijekom 1980-ih ili 1990-ih godina, vidi se žena kako sjedi na kauču. Uz objavu Trump je napisao:
„Prekrasna kći. Moja čast!!! Predsjednik DJT.“
Objava je na društvenim mrežama izazvala brojna nagađanja o identitetu tajanstvene plavuše, piše Index.hr.
Dio korisnika smatra da bi mogla biti riječ o Trumpovoj bivšoj supruzi, pjevačici Marli Maples. Drugi nagađaju da je na fotografiji Margo Catsimatidis, supruga milijardera i Trumpova saveznika Johna Catsimatidisa.
Jedan korisnik društvene mreže X ustvrdio je da fotografija prikazuje Margo Catsimatidis u Camp Davidu za vrijeme mandata Billa Clintona te da se izraz „prekrasna kći“ zapravo odnosi na njezinu kćer, koja je politički aktivna u Republikanskoj stranci.
Mnogi drugi, međutim, smatraju da je Trump zamijenio osobe, objavio pogrešnu fotografiju i da je zapravo mislio na svoju kćer Ivanku Trump.
Unatoč brojnim nagađanjima, još uvijek nema službenog odgovora o tome tko je žena na fotografiji niti što je Trump želio poručiti objavom. Britanski list The Independent zatražio je komentar Bijele kuće, ali odgovor još nije dobio.
Kritike na račun Trumpova mentalnog stanja
Objava je ponovno pokrenula rasprave o Trumpovu mentalnom stanju, što njegovi kritičari često ističu, osobito otkako je postao najstariji predsjednik u povijesti Sjedinjenih Američkih Država.
„Tko je, zaboga, ovo i zašto misli da mu je to kći?“, napisao je jedan korisnik na mreži X.
Drugi su upozoravali da se Trump posljednjih mjeseci više puta zbunio, dok su treći ovu objavu uspoređivali s njegovim neobičnim objavama na društvenim mrežama iz prošlosti, navodi Index.hr.
Čestitka za Dan očeva
Samo nekoliko sati prije Dana očeva Trump je na istoj mreži objavio i čestitku:
„Sretan Dan očeva! Našoj zemlji ide sjajno. Rekordna zaposlenost i burza, najbolje gospodarstvo u povijesti! Najjača vojska na svijetu, daleko najjača. Pobjeđujemo na svim frontama, pobjeđujemo kao nikada prije. Bog vas blagoslovio!!! Predsjednik Donald J. Trump.“
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