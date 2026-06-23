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Hrvatska - Panama

Evo do kada će večeras raditi zagrebački kafići

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N1 Info
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23. lip. 2026. 08:40
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17.06.2026, Zagreb - Navijačka atmosfera i pracenje utakmice izmedju Hrvatske i Engleske na sredisnjem trgu u Zagrebu  Photo: Neva Zagnec/PIXSELL
Neva Zagnec/PIXSELL

Uoči utakmice Hrvatske i Paname koja se igra u Torontu u noći s utorka na srijedu u 1:00 sat ujutro po hrvatskom vremenu, iz Grada Zagreba smo doznali do kada će raditi ugostiteljski objekti u glavnom gradu.

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Podsjetimo kafićima i restoranima službeno je dozvoljeno produljiti radno vrijeme na dane kad na Svjetskom prvenstvu u nogometu utakmice igra Hrvatska. Produljenje radnog vremena vrijedi 17., 24. i 27. lipnja.

Iz Grada Zagreba potvrdili su za N1 da će ugostiteljski objekti u glavnom gradu, 24. lipnja moći raditi do 3:00 sata ujutro.

Danas će i ,uoči drugog dvoboja hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu protiv Paname, u službenoj Vatrenoj zoni na zagrebačkom Cvjetnom trgu koncert održati Zaprešić Boysi.

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kafići sp 2026 sp 2026. zagreb

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