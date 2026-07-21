Plenković na radnom sastanku u Vladi o suzbijanju ASK

"Aktivnosti na terenu usmjerene su na suzbijanje bolesti, njezino rano otkrivanje, pojačani nadzor nad provedbom biosigurnosnih mjera, sprječavanje nezakonitih radnji te daljnjeg širenja zaraze. Pozivamo sve aktere na odgovorno ponašanje i dosljedno poštivanje propisanih mjera. Za sanaciju šteta nastalih zbog afričke svinjske kuge i potporu svinjogojcima dosad je isplaćeno oko 51 milijun eura, za više od 4.400 korisnika, čime se pridonijelo očuvanju svinjogojskog fonda", istaknuli su iz Vlade u svojoj objavi na društvenoj mreži X.