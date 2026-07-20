Širi se afrička svinjska kuga: Potvrđeno pet novih žarišta u Slavoniji

David Jerkovic/PIXSELL/Ilustracija

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u ponedjeljak je izvijestilo da je do danas u 13 sati zaprimljeno pet novih izvješća o potvrđenoj afričkoj svinjskoj kugi (ASK) u objektima u kojima se drže svinje.

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Sva nova izbijanja, kako su naveli, potvrđena su na području Osječko-baranjske županije i to u naseljima Beljevina, Bokšić, Krčevina i Bokšić Lug na području Općine Đurđenovac.

U ovoj godini, zaključno s 20. srpnja u 13 sati, ukupno supotvrđena 94 izbijanja ASK-a u objektima u kojima se drže svinje.

Prema trenutačno dostupnim podacima lokalnih kriznih stožera, u svrhu suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti dosad je usmrćeno oko 3.500 svinja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije.

Od ukupno 94 potvrđena izbijanja, 49 je u Osječko-baranjskoj županiji, a bolest je potvrđena i na 45 objekata u Virovitičko-podravskoj županiji.

Iz Ministarstva navode kako je istodobno do sada potvrđeno ukupno 184 slučaja ASK-a u divljih svinja, od čega 181 slučaj u Osječko-baranjskoj županiji, dva slučaja u Vukovarsko-srijemskoj županiji i jedan slučaj u Virovitičko-podravskoj županiji.

Najveće žarište bolesti na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije

Trenutačno najveće žarište bolesti, kako su istaknuli, nalazi se na području zapadnog dijela Osječko-baranjske županije i istočnog dijela Virovitičko-podravske županije, uz međužupanijsku granicu.

Međutim, napominju kako pojava novih slučajeva na području Općine Draž u Baranji te Općine Drenje upućuje na širenje bolesti na šire područje Osječko-baranjske županije.

Iz Ministarstva su poručili kako nastavljaju provoditi sve propisane mjere kontrole i suzbijanja bolesti u suradnji s Državnim inspektoratom, Hrvatskim veterinarskim institutom, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te svim nadležnim službama.

Također su pozvali sve subjekte koji drže svinje na dosljednu provedbu propisanih mjera biosigurnosti, žurno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru te strogo pridržavanje svih naredbi i preporuka nadležnih tijela kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge.