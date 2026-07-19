Vlajčić o eutanaziranim svinjama: "Pa, ne pričamo o proizvođaču lavande"

"Zamislite kada bi svi iz zaraženih županija dan prije proglašenja zone ograničenja dobili informaciju i premještali svinje gdje procijene da je sigurno u ostatku Hrvatske. Što bi tada ljudi rekli? Vidjeli ste kako su ljudi u Varaždinu spašavali svoju egzistenciju. Ne bi sigurno rekli: 'Dobrodošle svinje iz zaraženih županija iz Slavonije.' Vidimo da bolest bukti u državama oko nas, moramo svi, ne na štetu tuđih županija, tuđih egzistencija, spašavati svoju proizvodnju", poručio je ministar.