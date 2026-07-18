afrička svinjska kuga
Vlajčić: "Imamo zaista nerealne situacije na terenu"
Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić kazao je u subotu na izvanrednoj konferenciji za medije da je situacija s afričkom svinjskom kugom u Republici Hrvatskoj vrlo ozbiljna.
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S današnjim danom u Hrvatskoj je 89 slučaja izbijanja afričke svinjske kuge. Od tog broja je 44 slučaj u Osječko-baranjskoj županiji, a 45 u Virovitičko-podravskoj, kazao je Vlajčić.
"Samo jučer je bilo 12 novih slučajeva. Prije nekoliko dana u jednom danu je bilo 18. Trećina od broja 89, bila je u svega posljednjih nekoliko dana", dodao je ministar, kako prenosi HRT.
Broj usmrćenih životinja još je relativno malen - 2822 eutanazirane svinje u borbi protiv bolesti. Vlajčić je dodao da taj broj ubrzo može biti bitno veći ako situacija bude ovakva kakva je danas.
"Nakon više od 50 milijuna eura, točnije 50 milijuna 811.000 eura, od toga 4 milijuna i 800.000 u ovoj godini za 79 korisnika, nakon što smo se mjesecima s lokalnim stožerima pripremali za novi val, nakon uložena tri milijuna eura uložena u biosigurnost - imamo zaista nerealne situacije na terenu", rekao je Vlajčić.
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