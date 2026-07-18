Vlajčić: "Imamo zaista nerealne situacije na terenu"

"Nakon više od 50 milijuna eura, točnije 50 milijuna 811.000 eura, od toga 4 milijuna i 800.000 u ovoj godini za 79 korisnika, nakon što smo se mjesecima s lokalnim stožerima pripremali za novi val, nakon uložena tri milijuna eura uložena u biosigurnost - imamo zaista nerealne situacije na terenu", rekao je Vlajčić.