Plenković: Lijeva oporba je odabrala strategiju stvaranja kaosa

Premijer Andrej Plenković komentirao je nakon sastanka sa županima i predstavnicima općina i gradova u Dubrovniku aktualne političke teme. Govoreći o kritikama oporbe na tzv. Bačićeve zakone, ustvrdio je kako lijeva oporba nastoji stvoriti kaos koji postoji samo u "zagrebačkom bubble-u" i medijskom prostoru.
Oglas
Premijer Andrej Plenković komentirao je evakuaciju središnjice HDZ-a u utorak zbog dojave o bombi.
"Dok je trajao sastanak to su mi javili. To je sve što znam, a policija će kasnije izvijestiti o detaljima. Ako ne bude ništa, bit će sve u redu", rekao je.
Govoreći o kritikama oporbe zbog usvajanja tzv. Bačićevih zakona, ustvrdio je kako je oporba izabrala "strategiju stvaranja kaosa".
"Jučer sam ekstenzivno tumačio cijelu tu politiku. Lijeva oporba je očito odabrala strategiju stvaranja kaosa koji postoji jedino u tom zagrebačkom bubble-u i medijsko-internetskom prostoru. On u realnom životu ne postoji nigdje", kazao je, a prenosi HRT.
"Taj bubble postoji zbog frustracije time što su 10 godina u oporbi", nastavio je.
Zakon gradnji i prostornom uređenju, ustvrdio je, ide in favorem (op. a. u korist) građana.
"Služe za to da se omogući provedba politike priuštivog stanovanja. On ima svoju stambenu i demografsku dimenziju. Sve ovo što su oni govorili, mi nismo identificirali što je u tim zakonima protuustavno", dodao je.
"Stvara se dojam da je cijela struka protiv zakona"
Govoreći o kritikama pojedinih arhitekata, naglasio je kako "se stječe dojam da je cijela struka protiv zakona".
"A cijela struka nije protiv. Dapače, vodili su intenzivne razgovore s predstavnicima ministarstva graditeljstva. Taj dio struke je za ove zakone", istaknuo je.
Pozvao oporbu da podnese zahtjev za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom.
"Pa ćemo vidjeti", zaključio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas