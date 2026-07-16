KOALICIJA VOLJNIH
Plenković o Milanoviću i mimohodu: Nećemo dopustiti da se Hrvatska dekredibilizira
Nakon posjeta vojnom mimohodu u Parizu te sudjelovanja na sastanku Ukrajina - Jugoistočna Europa u Kijevu, premijer Andrej Plenković okupio je ministre na sjednici Vlade, na kojoj se uvodno obratio.
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Osvrnuo se na posjet Ukrajini, gdje je iskazana snažna potpora zemlji u ratu.
"Hrvatska je još jednom podcrtala punu potporu Ukrajini u njezinoj borbi protiv ruske agresije, nastavku političke, ekonomske, vojne i humanitarne pomoći uz dodane ekspertize koje imamo. To je skrb o ratnim veteranima, briga o suradnji oko procesuiranja ratnih zločina, humanitarnom razminiranju, suradnji obrambenih industrija i potpori kroz NATO te podršci za ulazak u Europsku uniju", napomenuo je Plenković.
Govoreći o Nacionalnom danu Francuske i svečanom mimohodu u Parizu, Plenković je zahvalio pripadnicima Antiterorističke jedinice Lučko na "dostojnom predstavljanju Hrvatske" zajedno s predstavnicima oružanih snaga drugih saveznica, prenosi novinarka portala Net.hr Dunja Stanković.
O mimohodu i Milanoviću
"Hrvatska je bila tamo gdje treba biti sa svojim zapadnim saveznicima na mjestu gdje smo težili zadnjih 35 godina hrvatske samostalnosti. Vjerujemo da će se u budućnost na takvim događajima naći i pripadnici Hrvatske vojske. Bio bi katastrofalan propust i pogreška političkih razmjera da tamo Hrvatske nije bilo", kazao je, pritom misleći na odluku predsjednika Zorana Milanovića koji nije dopustio odlazak hrvatskih vojnika na mimohod.
Dotaknuo se i političkog dijela te suradnje Koalicije voljnih koja je obećala daljnju podršku Ukrajini svih zemalja koje agresiju vide ne samo kao problem Ukrajine, nego i pitanje sigurnosti cijele Europe.
"Loše je to da Hrvatska vojska i predstavnici Glavnog stožera ne sudjeluju na sastancima vojnog segmenta Koalicije voljnih jer im tako nedostaju informacije o suradnji, treningu, vježbama i svemu što je danas najaktualnije - europske sigurnosti i obrane i tako gube korak s drugim zemljama. Mogli smo u tome sudjelovati bez ikakvih ambicija i prijedloga da Hrvatska šalje vojnike u Ukrajinu jer postoje drugi načini da joj se pomogne", napomenuo je Plenković.
Podsjeća da je politika Vlade u smislu vanjske politike tradicionalna. Pritom je bocnuo Zorana Milanovića kazavši kako je "politika predsjednika suprotna svemu onome što je Hrvatska radila sve ove godine".
"Zato ćemo mi držati rang i vjerodostojnost Hrvatske u međunarodnoj zajednici kao što to činimo sve ove godine i nećemo dopustiti da se Hrvatska međunarodno dekredibilizira jer sve ide u tom smjeru od strane predsjednika. A Vlada to ne namjerava dopustiti", zaključio je.
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