Plenković o Milanoviću i mimohodu: Nećemo dopustiti da se Hrvatska dekredibilizira

"Loše je to da Hrvatska vojska i predstavnici Glavnog stožera ne sudjeluju na sastancima vojnog segmenta Koalicije voljnih jer im tako nedostaju informacije o suradnji, treningu, vježbama i svemu što je danas najaktualnije - europske sigurnosti i obrane i tako gube korak s drugim zemljama. Mogli smo u tome sudjelovati bez ikakvih ambicija i prijedloga da Hrvatska šalje vojnike u Ukrajinu jer postoje drugi načini da joj se pomogne", napomenuo je Plenković.