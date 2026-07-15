U Kijevu
FOTO / Sastali se Plenković i Zelenski, premijer otkrio o čemu su razgovarali
Hrvatska će i dalje snažno podupirati Ukrajinu, poručio je premijer Andrej Plenković nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu, istaknuvši nastavak političke, gospodarske, energetske i vojne potpore toj zemlji.
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Premijer Andrej Plenković objavio je na društvenoj mreži X da se u Kijevu sastao s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, s kojim, kako je naveo, Hrvatska nastavlja razvijati redovit dijalog i izvrsnu suradnju.
"Hrvatska Vlada će i dalje snažno podržavati Ukrajinu, koja, pružajući otpor ruskoj agresiji već četiri i pol godine, brani svoju slobodu, ali i sigurnost cijele Europe", poručio je Plenković.
Dodao je da će se nastaviti pružati kontinuirana politička, gospodarska, energetska i vojna potpora Ukrajini, uz dijeljenje hrvatskog iskustva iz Domovinskog rata.
"Uz kontinuiranu političku, gospodarsku, energetsku i vojnu potporu, nastavit ćemo pomagati Ukrajini dijeleći svoje iskustvo iz Domovinskog rata, uključujući humanitarno razminiranje, procesuiranje ratnih zločina, skrb o ratnim veteranima te mirnu reintegraciju okupiranih područja", naveo je Plenković.
HRVATSKA VLADA SNAŽNO STOJI UZ UKRAJINU— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) July 15, 2026
U Kijevu sam se sastao s predsjednikom @ZelenskyyUa, s kojim nastavljamo voditi redovit dijalog i izvrsnu suradnju. @VladaRH će i dalje snažno podržavati Ukrajinu, koja, pružajući otpor ruskoj agresiji već četiri i pol godine, brani svoju… pic.twitter.com/G4BR2LLG7J
Istaknuo je i da je u fokusu daljnje jačanje suradnje hrvatske i ukrajinske obrambene industrije.
Plenković je objavio i da se sa Zelenskim razgovaralo o dodatnim sankcijskim mjerama Europske unije kojima bi se dodatno izvršio pritisak na Rusiju, kao i o međunarodnim naporima za postizanje mira te pružanju sigurnosnih jamstava u slučaju dogovora o primirju.
"Čestitao sam predsjedniku Zelenskom na iskoraku koji je Ukrajina ostvarila u pristupnom procesu nakon otvaranja prva dva pregovaračka klastera", poručio je Plenković.
Dodao je da Hrvatska smatra kako Ukrajina zaslužuje jasnu europsku perspektivu te da će na tome nastaviti zajednički raditi.
"Smatramo da Ukrajina zaslužuje jasnu europsku perspektivu i na tome ćemo zajedno ustrajati", zaključio je Plenković na X-u.
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