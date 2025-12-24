Plenković: "Optimizam i radost Božića potrebniji su nam više nego ikad prije"

"Božić je najradosniji kršćanski blagdan, blagdan ljubavi i obiteljskog zajedništva. To je vrijeme okupljanja s najbližima, ali i razdoblje koje nas potiče na plemenitost i solidarnost, osobito na brigu za najpotrebitije u našem društvu. U vremenu globalne nesigurnosti i neizvjesnosti, optimizam i radost Božića potrebniji su nam više nego ikad prije. Njegova univerzalna poruka podsjeća nas na važnost poštovanja temeljnih ljudskih vrijednosti te budi nadu u bolje i mirnije sutra", istaknuo je premijer Plenković u božićnoj čestitci, priopćeno je iz Vladinog Ureda za odnose s javnošću.