Plenković osudio napad na policajca: "Nadamo se da će se brzo oporaviti"

Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade nekoliko je odluka koje se tiču obrane, kao što su nabavka sustava za protudronsku borbu, samohodnih haubica CAESAR MK2, borbenog tenka Leopard 2A8 te teških terenskih kamiona.
Premijer Andrej Plenković na početku je sjednice komentirao aktualne teme.
"Najprije da izrazimo žaljenje zbog ranjavanja policajca u Splitu, o ćemu nas je izvijestio ministar Davor Božinović. Nadamo se da će se brzo oporaviti. Osuđujemo napad, a policija će utvrditi okolnosti slučaja", rekao je Plenković, a prenosi Dnevnik.hr.
Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) zahvalio je na organizaciji Dana poduzetnika.
"Čuli smo poruke HUP-a i poduzetnika te ćemo zajedno nastavaiti raditi na rastu hrvatskog gospodarstva", najavio je premijer.
Također je rekao da će uoči Božića i godišnjice razornog potresa posjetiti Petrinju.
