OPOMENE "LETE" NA SVE STRANE
Plenković u Saboru: Mi smo ponosni na naših deset godina, a vi ćete se buditi frustrirani u opoziciji
Nakon što je predsjednik Vlade Andrej Plenković u Saboru podnio godišnje izvješće o radu, a veći dio oporbe napustio sabornicu tijekom njegovog izlaganja, slijedi rasprava o opozivu premijera koju je inicirao SDP.
Plenković je tijekom rasprave o njegovom izvješću poručio oporbi da će izgubiti izbore - opet.
Sve detalje rasprave o izvješću o radu Vlade možete pronaći OVDJE.
TIJEK DOGAĐAJA
14 Objava
17:45
prije 0 min.
Vrijeđali se Ostojić i Plenković
"Hoćete li reći da glavni državni odvjetnik laže. Vi koji ste pripadnik rabijatne zločinačke organizacije nama držite prodike. Gdje vam je pravo", pitao je Ranko Ostojić (SDP) premijera u temi o Gospiću.
"Da niste utekli iz Sabora kao vaši prethodnici 1991., znali biste što sam rekao. Ovako, imam ozbiljne dvojbe u vaše kognitivne sposobnosti", odgovorio mu je Plenković.
17:43
prije 2 min.
Kekin napala Plenkovića
"Jakuševec je legalno odlagalište, koje niste ni pokušavali zatvoriti, dok ste pljačkali Zagreb skupa s Bandićem. Mi ćemo ga zatvoriti i to će biti naše naslijeđe, a vaše Gospić", rekla je Ivana Kekin (Možemo) pa ju je prekinuo Gordan Jandroković i upozorio.
17:20
prije 25 min.
Plenkovićev govor
"Drago mi je da nas ima malo više popodne i da ovi koji imaju veliku plaću zahvaljujući... su došli zaraditi plaću. Maestralni Hajdaš Dončić je govorom izazivao susramlje kolegama s lijeve strane, a zabavljao je ove s desne strane. Temu Gospića nije ni spomenuo, ali dobro je da javnost vidi tko je alternativa. Ovo je bilo blagotvorno i meni jako korisno, vjerujem i hrvatskim građanima", započeo je premijer Andrej Plenković pa nastavio:
"Svi zahtjevi za nepovjerenje su propali, propast će i ovaj. Drugo, osvrnut ću se na situaciju s političkom inicijativom koja instrumentalizira situaciju u Gospiću. Oporbi nije stalo do Gospića, Like i Ličko-senjske županije. Kao ni do okoliša, sanacije... Stalo joj je napraviti političku manipulaciju i kreirati krizu u kojoj bi možda mogli profitirati. Idemo na bit. Živimo u demokraciju i dobro je da oporba koristi instrumente koji su joj na raspolaganju, to je dobro i koristno za društvo. No, što se ovdje događa? Imali smo skupinu ljudi koji su počinili određena kaznena djela i za njih će proći kazneni postupak koji je već u poodmakloj fazi. Što nam to govori? Da oni koji se bave ovom temom nekoliko godina poduzimaju radnje da se krivci privedu odgovornosti. Što će sud odlučiti, vidjet ćemo kroz neko vrijeme. Druga tema - zdravlje građana. Da sad do kraja ogolimo ovu temu, zabrinutost postoji i razumijemo je. Postoji i potencijalna opasnost. Činjenice su da se nijednoj osobi po pitanju zdravlja ništa nije dogodilo, čak i da se prehladio. Nikome ništa. Niti jednoj osobi u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji, a kamoli da je netko ostao bez ruke kao u Zagrebu prije tri godine. Na Jakuševcu je 400 puta više otpada nego PKK Velebit. Vi ne želite pokazati solidarnost s ljudima u Gospiću. Zrak, voda i tlo nisu ugroženi, a sanacija će biti obavljena. A vi glumatate, ne želite da otpad iz Gospića ide igdje druge. Ali mi ćemo riješiti problem i raditi najbolje što možemo za Hrvatsku. Mi smo ponosni na naših deset godina, a vi ćete se buditi frustrirani u opoziciji"
17:19
prije 25 min.
Završile su replike
Ivan Dabo (HDZ) bio je posljednji i s njegovom replikom završio je ovaj dio rasprave.
17:12
prije 33 min.
"Stekao sam imunitet na prosječnog HDZ-ovca"
Nikolina Baradić (HDZ) je pričala o potezima SDP-a otprije više od deset godina i pitala ga srami li se.
"Ne da se ne sramim nego sam stekao imunitet na prosječnog HDZ-ovca, a vi ste prosječni HDZ-ovac."
Ivo Zelić (HDZ) je također pričao o vremenima kad je Hajdaš Dončić bio ministar i optužio ga za nebrigu o Slavoniji.
"Čestitak na uratku. Naravno da je apsolutno neistinit i netočan. Ukazujemo cijelo vrijeme na ono što Slavonija može biti za Hrvatsku."
17:10
prije 35 min.
Raspudić pokušao, HDZ skrenuo temu s Gospića
Nino Raspudić je vratio temu na otpad u Gospiću, ali Dario Pušić (HDZ) je okrenuo temu na ravnopravnost Hrvata u BiH tijekom vlade Zorana Milanovića otprije više od deset godina.
17:01
prije 43 min.
Tema Gospića se izbjegava
Iako je glavni razlog teme opoziva otpad u Gospiću, zastupnici vladajuće većine govore o Zagrebu, Poznanovcu, Možemo, SDP-u, puncu Hajdaša Dončića, HAC-u i događajima otprije 2016.
"Pitao sam vas funkcionira li država", ponavlja im Hajdaš Dončić.
16:30
prije 1 h
"Vi sigurno živite bolje"
Ljubica Lukačić (HDZ) je istaknula da invalidi danas jako dobro žive, bolje nego u vrijeme SDP-ove vlasti. "Vi sigurno živite bolje", odgovorio je Hajdaš Dončić.
16:22
prije 1 h
"Vi ste mazohist"
Zastupnik Hrvoje Zekanović poručio je Hajdašu Dončiću da je očito mazohist kad se tako sramoti pred svima. Na to mu je Hajdaš Dončić odgovorio da bi ga bilo sram kad bi ga branio čovjek kao on. Ponovno mu je Zekanović replicirao pa dobio četvrtu opomenu i morao napustiti sjednicu.
16:17
prije 1 h
Sve žešće svađe u Saboru
Dok oporba proziva Vladu za izostanak odgovornosti, zastupnici HDZ-a se javljaju za riječ i ponašaju kad je Hajdaš Dončić premijer i okreću temu na situaciju u Zagrebu ili stvari iz prošlosti otprije deset i više godina. Na to reagiraju i drugi članovi oporbe pa se sukob samo zaoštrava. "Molim vas da respektiramo jedni druge", pokušao je smiriti situaciju Gordan Jandroković.
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