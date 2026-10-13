Plenković u Saboru: Mi smo ponosni na naših deset godina, a vi ćete se buditi frustrirani u opoziciji

"Drago mi je da nas ima malo više popodne i da ovi koji imaju veliku plaću zahvaljujući... su došli zaraditi plaću. Maestralni Hajdaš Dončić je govorom izazivao susramlje kolegama s lijeve strane, a zabavljao je ove s desne strane. Temu Gospića nije ni spomenuo, ali dobro je da javnost vidi tko je alternativa. Ovo je bilo blagotvorno i meni jako korisno, vjerujem i hrvatskim građanima", započeo je premijer Andrej Plenković pa nastavio:

"Svi zahtjevi za nepovjerenje su propali, propast će i ovaj. Drugo, osvrnut ću se na situaciju s političkom inicijativom koja instrumentalizira situaciju u Gospiću. Oporbi nije stalo do Gospića, Like i Ličko-senjske županije. Kao ni do okoliša, sanacije... Stalo joj je napraviti političku manipulaciju i kreirati krizu u kojoj bi možda mogli profitirati. Idemo na bit. Živimo u demokraciju i dobro je da oporba koristi instrumente koji su joj na raspolaganju, to je dobro i koristno za društvo. No, što se ovdje događa? Imali smo skupinu ljudi koji su počinili određena kaznena djela i za njih će proći kazneni postupak koji je već u poodmakloj fazi. Što nam to govori? Da oni koji se bave ovom temom nekoliko godina poduzimaju radnje da se krivci privedu odgovornosti. Što će sud odlučiti, vidjet ćemo kroz neko vrijeme. Druga tema - zdravlje građana. Da sad do kraja ogolimo ovu temu, zabrinutost postoji i razumijemo je. Postoji i potencijalna opasnost. Činjenice su da se nijednoj osobi po pitanju zdravlja ništa nije dogodilo, čak i da se prehladio. Nikome ništa. Niti jednoj osobi u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji, a kamoli da je netko ostao bez ruke kao u Zagrebu prije tri godine. Na Jakuševcu je 400 puta više otpada nego PKK Velebit. Vi ne želite pokazati solidarnost s ljudima u Gospiću. Zrak, voda i tlo nisu ugroženi, a sanacija će biti obavljena. A vi glumatate, ne želite da otpad iz Gospića ide igdje druge. Ali mi ćemo riješiti problem i raditi najbolje što možemo za Hrvatsku. Mi smo ponosni na naših deset godina, a vi ćete se buditi frustrirani u opoziciji"