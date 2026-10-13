VIDEO / Istaknuti SDP-ovac jedini zapljeskao nakon Plenkovićevog govora: "Spavaš li mirno, Siniša?"

HDZ / Instagram / Screenshot

Premijer Andrej Plenković održao je govor prije glasovanja o nepovjerenju njemu osobno i njegovoj Vladi, za koji mu je aplaudirao i zastupnik od kojeg to ne bi očekivao.

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"Mi ćemo riješiti problem i raditi najbolje što možemo za Hrvatsku. Mi smo ponosni na naših deset godina, a vi ćete se buditi frustrirani u opoziciji", zaključio je 15-minutni govor predsjednik Vlade.

Bio je većinom na temu Gospića, odnosno toga da oporba pokušava kreirati krizu i dobiti političke poene. Na njegov zaključak su pripadnici vladajuće većine glasno aplaudirali.

A s njima i SDP-ov gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić. Kako navode u HDZ-u, jedini iz oporbe.

"Konačno! I u SDP-u su shvatili da Vlada radi pravi posao, a da Hajdaš nije taj! Spavaš li mirno, Siniša", poruka je HDZ-ovaca na društvenim mrežama.

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