Plenković se sastao s američkim izaslanstvom: Jačamo suradnju u obrani

„Riješili smo bezvizni ulazak hrvatskih građana u SAD, a ovaj sastanak je vezan za skoru potvrdu Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, za što treba određeno vrijeme. Govorili smo i o drugim važnim temama, od strateškog partnerstva i sigurnosti do ruske agresije u Ukrajini. Senator Lindsey Graham zastupa SAD u Koaliciji voljnih. Govorili smo i bliskoistočnoj krizi te potvrdili zajedništvo u pomoći Ukrajini u njenoj borbi za slobodu, a podsjetili smo i na svježa hrvatska iskustva u postizanju punog suvereniteta“, rekao je između ostaloga Grlić Radman.