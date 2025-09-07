Evo kako bi UN sutra mogao povući potez koji bi zaustavio rat u Gazi

Kako sam ranije pisao, svaka zemlja može pravno intervenirati (pojedinačno ili zajedno s drugima) kako bi zaustavila genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine izraelskog režima. Štoviše, prema Ženevskim konvencijama, Konvenciji o genocidu i drugim izvorima prava, države su na to i obvezne. Međunarodno pravo zahtijeva intervenciju, Država Palestina ju je pozvala, a palestinsko civilno društvo apeliralo. Ali malo je država ispunilo tu obvezu, dok je Jemen, pod Ansar Allahom, nemilosrdno napadan od američkih snaga upravo zato što je intervenirao – a genocid se dopušta da bjesni gotovo dvije godine. Multilateralni mandat mogao bi pružiti pravno, političko i diplomatsko pokriće koje bi većini država bilo potrebno da sudjeluju.