Plenković u posjetu BiH: "Apeliram na sve da pokažu zajedništvo, snagu i jedinstvo"

Hrvatska Vlada nastavlja snažno podupirati političku i gospodarsku suradnju s Bosnom i Hercegovinom, uz naglasak na legitimno predstavljanje Hrvata u toj zemlji, poručio je premijer Andrej Plenković nakon sastanka s predstavnicima hrvatskih stranaka okupljenih u Hrvatskom narodnom saboru BiH. Istaknuo je i važnost predstojećih izbora, kao i daljnje jačanje gospodarskih i energetskih veza između dviju država.
Plenković je stigao u dvodnevni posjet Bosni i Hercegovini, a u Mostaru se susreo s vodstvom Hrvatskog narodnog sabora BiH kojega predvodi Dragan Čović.
Tijekom dana čelništvo HDZ-a BiH nominiralo je, a vodstvo Hrvatskog narodnog sabora poduprlo, zastupnicu državnog Parlamenta BiH i potpredsjednicu HDZ-a BiH Darijanu Filipović kao kandidatkinju za hrvatskoga člana državnog vrha BiH.
„Mi ćemo se naravno, ovo sada govorim u svojstvu stranačkog čelnika, pridružiti toj potpori“, rekao je Plenković.
Izrazio je očekivanje da će Hrvati nakon sljedećih izbora imati "svog legitimnog predstavnika" te je izrazio vjeru da će Darijana Filipović pridobiti što veći broj birača.
„No, koliko je meni poznato, ne treba mi za to neka posebna anketa ili s terena, ja mislim da jedina realne šanse za uspjeh na izborima ima gospođa Filipović“, dodao je.
U četiri navrata glasovima dominantno bošnjačkih birača za hrvatskoga člana Predsjedništva BiH izabran je Željko Komšić.
Njegova stranka Demokratska fronta najavila je da planira nastaviti s tom praksom, pa su najavili kandidaturu Slavena Kovačevića za hrvatskoga člana državnoga vrha.
Upitan o mogućnosti da oporbena hrvatska petorka u BiH (HDZ 1990., Hrvatski nacionalni pomak, Hrvatska republikanska stranka, Hrvatski demokratski savez i HSS BiH) koja je zamrznula rad u Hrvatskom narodnom saboru BiH predloži svog kandidata za državni vrh čime bi se umanjile šanse Darijane Filipović, Plenković je rekao da se to još uvijek ne zna.
Pozvao je hrvatske stranke na zajedništvo.
"Apeliram na sve da pokažu zajedništvo, snagu, jedinstvo i što veću političku koheziju, a što manje fragmentiranosti", rekao je Plenković, dodajući da je fragmentiranost uvijek "potencijalni signal slabosti, pa onda u konačnici i neuspjeha u izbornom procesu“.
Hrvatske stranke u BiH godinama inzistiraju na izmjenama Izbornog zakona kako bi se spriječilo da 3,5 puta brojniji Bošnjaci mogu nametati političke predstavnike hrvatskom narodu.
Premijer Plenković u čijem su izaslanstvu i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić te Ante Šušnjar, ministar gospodarstva, u utorak će sudjelovati na otvaranju Međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2026.
