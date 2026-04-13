Specijalna policija, Hitna pomoć i druge službe okružile su neboder na zagrebačkom Črnomercu zbog osobe koja prijeti da će si nauditi.
Specijalna policija, timovi Hitne pomoći i druge žurne službe interveniraju u zagrebačkom naselju Črnomerec nakon dojave.
Na raskrižju Domobranske ulice i Šestinskog dola odvija se dramatična situacija – područje oko jednog nebodera opkolili su specijalci naoružani dugim cijevima, uz prisutnost više vozila hitnih službi.
Zagrebačka policija potvrdila je za DNEVNIK.hr da su oko 16:30 zaprimili dojavu o osobi koji prijeti da će si nauditi. Službenici su odmah izišli na teren te su započeti pregovori i akcija spašavanja. Akcija spašavanja uspješno je završena nešto prije 21 sat.
Policija je potvrdila da je situacija uspješno riješena te da je osobu preuzeo tim Hitne medicinske pomoći, naglasivši još jednom da nije bilo ugroze za stanare zgrade ni druge građane.
