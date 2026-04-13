Oglas

na Črnomercu

Okončana drama u Zagrebu: Nakon četiri sata policija riješila kriznu situaciju

author
N1 Info
|
13. tra. 2026. 20:30
>
21:34
puz
PU zagrebačka

Specijalna policija, Hitna pomoć i druge službe okružile su neboder na zagrebačkom Črnomercu zbog osobe koja prijeti da će si nauditi.

Specijalna policija, timovi Hitne pomoći i druge žurne službe interveniraju u zagrebačkom naselju Črnomerec nakon dojave.

Na raskrižju Domobranske ulice i Šestinskog dola odvija se dramatična situacija – područje oko jednog nebodera opkolili su specijalci naoružani dugim cijevima, uz prisutnost više vozila hitnih službi.

Zagrebačka policija potvrdila je za DNEVNIK.hr da su oko 16:30 zaprimili dojavu o osobi koji prijeti da će si nauditi. Službenici su odmah izišli na teren te su započeti pregovori i akcija spašavanja. Akcija spašavanja uspješno je završena nešto prije 21 sat.

Policija je potvrdila da je situacija uspješno riješena te da je osobu preuzeo tim Hitne medicinske pomoći, naglasivši još jednom da nije bilo ugroze za stanare zgrade ni druge građane.

Teme
črnomerec

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ