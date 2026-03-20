Tomašević: Nekad idem biciklom na posao, ali moram priznati da sve više i više automobilom

"Natječaj će trajati 95 dana i očekujem veliki broj radova iz cijeloga svijeta. Objavljen je danas i u službenom glasniku Europske unije. Ali kažem, ne očekujem samo radove arhitektonskih studija iz Europe, nego iz cijelog svijeta. Nakon 95 dana će ocjenjivački sud ocjenjivati sve radove i tada ćemo imati odluku kako će izgledati novi stadion. Znači nogometni stadion u Maksimiru, kao što smo i prije govorili, procijenjena vrijednost je 175 milijuna eura, bez PDV-a. Kad se tu dodaju ta tri pomoćna terena, od kojih će jedan imati tribinu od 1.5000 mjesta, garaža od 800 mjesta i uređenje okoliša, dolazimo do tih 205 milijuna eura bez PDV-a. To je, znači, jedan dio natječaja, a drugi dio natječaja je za potrebe Grada Zagreba. Bazen Svetice ostaje, naravno, na svom mjestu, a zapadna ta cijela zona, tamo trebaju stati još tri sportske građevine. Jedna je atletski stadion novi od 2000 mjesta."