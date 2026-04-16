Hajdaš Dončić: Forum HDZ-ovih poduzetnika je apsurdan. Oni žele potpunu kontrolu nad vašim tvrtkama i životima

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ocijenio je u četvrtak kako je apsurdno i korak do "transparentne" korupcije da je stranka na vlasti osnovala forum „HDZ-ovih poduzetnika“, reagirajući na priopćenje Nacionalne zajednice poduzetnika i obrtnika HDZ-a koje je prozvalo SDP za populizam.
"To je presedan kakav moderna demokratska praksa ne poznaje, jer poduzetništvo po definiciji znači rad, trud i rizik, a ne stranačku iskaznicu. Dakle, HDZ je uspio korumpirati čak i tu osnovnu ideju slobodnog tržišta, smatra", Hajdaš Dončić.
Ustvrdio je kako danas u Hrvatskoj imamo opasnu podjelu na HDZ-ove poduzetnike sa stranačkom iskaznicom, koji po stranačkim hodnicima vrebaju javne natječaje, državne poslove i projekte i sve ostale koji pošteno rade, riskiraju i bore se sami.
"HDZ želi potpunu kontrolu nad vašim tvrtkama i životima"
Postavio je pitanje hoćemo li sutra gledati HDZ-ove sindikate, HDZ-ovo udruženje ravnatelja, ili možda HDZ-ovo udruženje liječnika? To je konačni dokaz da HDZ ne želi samo kontrolu nad institucijama, oni žele potpunu kontrolu nad vašim životima i vašim tvrtkama. Grozno je da u 21. stoljeću dijelimo poduzetnike na "HDZ-ove poduzetnike“ i sve ostale poduzetnike, drži Hajdaš Dončić.
"I naravno, ti "HDZ-poduzetnici“ sada prozivaju SDP. Zanimljivo, nisam ih čuo da se brinu zbog inflacije ili činjenice da radnicima pada kupovna moć. Njih zanima isključivo profit, umotan u licemjernu brigu za državni proračun", ocijenio je šef SDP-a.
Ciljaju one koji dolijevaju ulje na vatru inflacije pohlepe
HDZ je u srijedu priopćio kako "SDP-ov prijedlog smanjenja poreza na dobit onima koji povećavaju plaće radnika zvuči privlačno, ali u praksi promašuje bit jer je taj porez jedan od ključnih izvora državnog proračuna".
Hajdaš Dončić uzvraća kako SDP-ove mjere ne diraju mikro i male poduzetnike koji su kralježnica ovog društva. "Mi ciljamo na onaj manji broj povlaštenih koji se bahate, neopravdano dižu cijene i zgrću milijune dok radnicima bacaju mrvice. Na upravo ovakve koji zbog stranačke iskaznice love prečace na natječajima i kroz poslove s državom dolijevaju ulje na vatru "inflaciji pohlepe“, rekao je Hajdaš Dončić.
Sa SDP-om na vlasti državni proračun će biti stabilan, ali ne preko leđa radnika, nego pravednim oporezivanjem onih koji su u krizi vidjeli samo priliku za ekstraprofit. Poreznim olakšicama do većih plaća, a ne do većih profita "HDZ-ovih poduzetnika", poručio je Hajdaš Dončić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
