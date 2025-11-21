30 proizvoda
Građani i struka o ograničenim cijenama: "Državi najjednostavnija mjera"
Nakon što je vlada jučer donijela odluku o ograničavanju cijena dodatnih 30 proizvoda građani kažu – zamrzavanje cijena im dobro dođe, ali često baš tih proizvoda nema na policama. No dok kupci traže jeftinije artikle, mali trgovci upozoravaju da ih ovakve mjere, uz već postojeća ograničenja, guraju prema zatvaranju.
Krastavci, majoneza, grašak i mrkva... Samo je dio sastojaka za francusku salatu čija će cijena od prosinca biti zamrznuta...
"Oni zamrznu cijene, a trgovci spremaju to, ili ne znam. Ne stignu nabavit ili ne nabave dovoljno? Nabave oni, nego, ne prodaju, prodaju ono skuplje, to je isto...", rekao je jedan kupac, a druga je dodala: "E, a di je inspektorat? Jednostavno ne gledamo to. Što mi treba i kad mi treba kupim i to je to."
Popis proizvoda sa zaštićenom cijenom veći je za 30 artikala i ukupno ih sada broji stotinu. Na njemu se nalaze živežne namirnice, ali i higijenske potrepštine.
Za N1, jedan od kupaca, Marin, je rekao: "To ograničenje cijene to je smišno, to je simbolično, to vjerojatno samo da oni zadovolje neke norme njihove i nije da nam ništa puno pomaže dokle god možemo u Italiji kupovati. Tako da, svaka njima čast, ali još bi to trebalo malo ograničit. Možda da porez spuste pa bi možda ovi ljudi ča prodaju mogli manje naplaćivat pa bi naša ekonomija zablistala."
"Očekivali smo smanjivanje, a otišli smo u suprotnom smjeru."
Trgovci će, kao i do sada, proizvode sa zaštićenom cijenom morati jasno označiti, a velike trgovine osigurati poseban prostor za takve artikle. Ovaj je potez potpuno nepotreban, ali i opasan smatraju u Savezu koji okuplja male trgovce:
"Očekivali smo, ako ne ukidanje, smanjivanje, a otišli smo u suprotnom smjeru."
Robert Fućak, iz Saveza udruga malih trgovaca ističe kako ovakve mjere, uz zabranu rada nedjeljom, prijete malim trgovcima jer oni se s nekoliko stotina artikala u ponudi ne mogu nositi s velikim trgovačkim lancima koji, u asortimanu, imaju nekoliko desetaka tisuća proizvoda.
Kaže: "Kada od nekoliko stotina što je zaštićenih cijena u usporedbi onih nekoliko desetaka tisuća, to je veliki udio, uz zabranu rada nedjeljom, sve to utječe na profitabilnost i na zatvaranje. Sad imam najave nekoliko kolega iz udruge koji su najavili zatvaranje."
"Mjera je prvenstveno populistička"
Vinko Zaninović, profesor s Ekonomskog fakultet u Rijeci kaže: "Mjera je prvenstveno populistička, ali će sigurno i pomoći najranjivijoj skupini stanovnika, prvenstveno umirovljenicima".
"Mi nakon 3 godine i dalje ne znamo koja je ona stvarno imala učinke i koliko je ona iskorištena od strane građana. A s druge strane vidimo indirektno da ona nije doprinijela smanjenju inflacije", kaže profesor Zaninović.
Problem je i neselektivnost mjere, ističe: "Dakle, i menadžer sa 10.000 eura mjesečnom plaćom može kupiti taj proizvod po toj nižoj cijeni. To nije selektivna mjera, nego jednostavno mjera koja je učinjena tako da državi bude najjednostavnije je provesti."
Iako će blagdanska trpeza ipak biti za nijansu jeftinija, ostaje gorak okus manjka efikasnijih i konkretnijih reformi.
