Inspekcija u trgovinama otkrila nove nepravilnosti: Evo detalja

Tržišna inspekcija Državnog inspektorata (DIRH) otkrila je nove nepravilnosti u trgovinama. Do 28. studenog tržišni inspektori bili su u 3.954 inspekcija. Od ukupno 2.814 obavljenih nadzora, točnije 74,72 posto njih nisu utvrđene povrede. U 952, odnosno 25,28 posto inspekcija otkriveno je da trgovci nisu za 3.427 proizvoda istaknuli oznaku ograničene cijene.
Tržišna inspekcija Državnog inspektorata obavlja inspekcijske nadzore nad primjenom Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda i određenih kategorija proizvoda u trgovini na malo, a koja je stupila na snagu dana 7. veljače 2025. godine. Predmetnom Odlukom se određuje najviša razina cijene određenih proizvoda iz točke 2. Odluke i kategorija proizvoda iz točke 3. Odluke te se Odlukom propisuju obveze trgovaca u svezi informiranja potrošača, a sve u cilju otklanjanja štetnih posljedica poremećaja na tržištu u pogledu opskrbe potrošača određenim proizvodima u trgovini na malo na području Republike Hrvatske, poručili su iz DIRH-a.
Također, dana 15. svibnja 2025. godine, stupila je na snagu Odluka o objavi cjenika i isticanju dodatne cijene kao mjera izravne kontrole cijene u trgovini na malo, kojom Odlukom se određuje obvezna objava važećih cjenika na mrežnim stranicama trgovca i obvezno isticanje dodatne cijene kao mjera izravne kontrole cijena u trgovini na malo, radi praćenja učinaka promjena pojedinih cijena, kako bi potrošači mogli donositi informirane odluke, u svrhu zaštite njihovih ekonomskih prava te u cilju otklanjanja štetnih posljedica na tržištu u pogledu opskrbe potrošača određenim proizvodima u trgovini na malo na području Republike Hrvatske, dodaje se.
Kontrola cijena
Od stupanja na snagu Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda i određenih kategorija proizvoda u trgovini na malo i Odluka o objavi cjenika i isticanju dodatne cijene kao mjera izravne kontrole cijene u trgovini na malo, odnosno u razdoblju od 7. veljače do 28. studenog 2025. godine, tržišna inspekcija Državnog inspektorata obavila je ukupno 3954 inspekcijskih nadzora.
U nadzorima Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda i određenih kategorija proizvoda u trgovini na malo, od ukupno obavljenih nadzora u 2814 (74,72 %) nadzora nisu utvrđene povrede dok je u preostalih 952 (25,28 %) obavljenih inspekcijskih nadzora utvrđeno da trgovci nisu za 3427 proizvoda (artikala) istaknuli vizualnu identifikacijsku oznaku sukladno Odluci, za 369 proizvoda iz točke 2. Odluke je utvrđena prodaja zatečenih proizvoda iznad najviše dopuštene cijene određene Odlukom te je za 577 kategorije proizvoda iz točke 3. Odluke utvrđeno da trgovci nisu za najmanje jedan artikl odredili cijenu do najviše razine dopuštene cijene a iste nude u ponudi.
U nadzorima Odluke o objavi cjenika i isticanju dodatne cijene kao mjera izravne kontrole cijene u trgovini na malo, utvrđeno je da trgovci u 164 prodajna objekta nisu za 1812 kontroliranih proizvoda (artikala) istaknuli dodatnu cijenu, dok je vezano za kontrolu objave cjenika na mrežnim stranicama trgovaca iz kategorija supermarket, hipermarket, diskontna prodavaonica te Cash&Carry, provedenim nadzorima utvrđeno da 12 trgovaca nisu ispunila sve obveze vezano uz objavu cjenika, dok su pojedini inspekcijski nadzori u tijeku. Tržišna inspekcija Državnog inspektorata će za utvrđene prekršaje temeljem važećih Odluka poduzeti propisane prekršajne mjere, dodaje se
