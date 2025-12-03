Inspekcija u trgovinama otkrila nove nepravilnosti: Evo detalja

Tržišna inspekcija Državnog inspektorata obavlja inspekcijske nadzore nad primjenom Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda i određenih kategorija proizvoda u trgovini na malo, a koja je stupila na snagu dana 7. veljače 2025. godine. Predmetnom Odlukom se određuje najviša razina cijene određenih proizvoda iz točke 2. Odluke i kategorija proizvoda iz točke 3. Odluke te se Odlukom propisuju obveze trgovaca u svezi informiranja potrošača, a sve u cilju otklanjanja štetnih posljedica poremećaja na tržištu u pogledu opskrbe potrošača određenim proizvodima u trgovini na malo na području Republike Hrvatske, poručili su iz DIRH-a.