FOTO / Pogledajte vježbu vojne policije i specijalaca iz MUP-a

21. ožu. 2026. 11:37
Vježba policije i vojske
MORH/ F. Klen

Dvotjedna integracijska obuka pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova i Oružanih snaga Republike Hrvatske provedena je od 9. do 20. ožujka 2026. na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja.

Uvježbavano je zajedničko djelovanje u najsloženijim sigurnosnim scenarijima. Na obuci su bili pripadnici Pukovnije Vojne policije zajedno s kolegama iz MUP-a (JSIP Alfa Zagreb, JSIP Orao Osijek i SJP BATT Split).

Integracijska obuka još je jednom potvrdila ključnu ulogu međuresorne suradnje u suočavanju sa suvremenim sigurnosnim izazovima.

Tijekom ciklusa uvježbavani su složeni scenariji poput talačkih kriza, postupanja u uvjetima aktivnog i pasivnog otpora te zaštite štićenih osoba, s naglaskom na djelovanje u urbanom prostoru i u CQB uvjetima. Poseban fokus stavljen je na koordinaciju timova, donošenje odluka pod stresom te integraciju medicinskih i taktičkih procedura.

Natporučnik Mateo Marinović naglasio je kako je temelj obuke upravo razmjena znanja i iskustava između vojnih i policijskih sastavnica: “Ova obuka nosi naziv integracijska međuresorna suradnja s jasnim ciljem – unaprijediti suradnju vojnih i policijskih komponenti kroz razmjenu iskustava, taktika i procedura kojima se koristimo u svakodnevnom radu, ali i u najsloženijim sigurnosnim situacijama poput talačkih kriza“.

Poručnik Vjekoslav Pavelić istaknuo je kako ovakav oblik obuke izravno pridonosi podizanju razine sigurnosti i operativne spremnosti, posebno kroz uvježbavanje zaštite i evakuacije štićenih osoba te zajedničko djelovanje u složenim situacijama.

“Takvim integriranim pristupom podižemo razinu sigurnosti i sposobnost zajedničkog djelovanja u najzahtjevnijim uvjetima“, zaključio je Pavelić.

