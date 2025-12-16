HLK se oglasio o slučaju psihijatra iz Osijeka: Najavljuje pokretanje postupka

Zbog sumnje da je neprimjereno dirao maloljetnike te im davao drogu na konzumaciju osječko-baranjska policija uhitila je 46-godišnjeg zdravstvenog djelatnika iz Osijeka, izvijestila je policija u utorak. Osnovano sumnjaju da se u razdoblju od 2016. do 2019. u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku prema svoja četiri pacijenta, koji su u to vrijeme bili maloljetni, obraćao neprimjerenim riječima, neprimjereno ih dodirivao po tijelu te im davao drogu na konzumaciju. Utvrđeno je i da je od 2018. do 2023. davao na konzumaciju drogu svojim punoljetnim poznanicima.