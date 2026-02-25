Policija češljala intruktore autoškola, pogledajte koliko su ih uhvatili u prekršaju

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke ovoga su ponedjeljka proveli akciju nadzora vozila autoškola i instruktora vožnje koji osposobljavaju kandidate za vozače.
Oglas
Što su policajci provjeravali
Akcija je provedena na području Policijske uprave zagrebačke pri čemu su kontrolirana vozila autoškola i instruktori koji provode obuku kandidata. Akcijom je kontrolirano posjedovanje propisane i uredno popunjene dokumentacije, obilježenost i opremljenost vozila za obuku kandidata, ispravnost uređaja te ispravnost vozila.
Najčešći prekršaj
Prilikom provedbe akcije obavljen je nadzor 54 vozila autoškola i instruktora vožnje te je utvrđeno ukupno 19 prekršaja koji se odnose na nestručno obavljanje poslova odnosno neobavljanje u skladu s propisima, od čega najvećim dijelom na nepropisno popunjenu dokumentaciju, a u jednom slučaju na tehničku neispravnost vozila.
Nepravilnosti u radu zabilježene su kod 17 instruktora vožnje, jednog stručnog voditelja, jedne pravne osobe te kod jedne odgovorne osobe u pravnoj osobi.
Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke nastavit će poduzimati aktivnosti usmjerene na nadzor osoba uključenih u osposobljavanje budućih vozača te njihovih vozila kao i niz drugih aktivnosti čija je svrha postizanje našeg krajnjeg cilja- smanjenja broja prometnih nesreća i sigurnih prometnica za sve građane.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas