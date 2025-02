Policija objavila najnovije informacije o dočeku rukometaša: Evo na što trebate obratiti pažnju

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Građanima skrećemo pažnju na moguće otežano prometovanje od MZL Franjo Tuđman do Trga bana Josipa Jelačića od 14.30 do 16.30 sati zbog dočeka hrvatske rukometne reprezentacije. Očekuju se kratkotrajni prekidi i moguće gužve u prometu radi njihovog dolaska do centra grada, gdje će se upriličiti središnja proslava, objavila je policija.

Pozivamo na strpljenje uz poštivanje uputa službenih osoba koji rade na osiguranju navedenog okupljanja kako bi sve prošlo dostojanstveno i bez incidenata.

Tramvajski promet će biti zatvoren na širem području Trga bana Josipa Jelačića u vrijeme odvijanja programa radi sigurnosti okupljenih građana.

Povodom povratka hrvatske rukometne reprezentacije sa finala Svjetskog rukometnog prvenstva iz Norveške, u ponedjeljak, 3. veljače organizira se svečani doček hrvatskih rukometaša uz prigodni program.

Građani Hrvatske i svi ljubitelji veličanstvene igre mogu pozdraviti hrvatsku rukometnu reprezentaciju na Trgu bana Josipa Jelačića, a gdje je od 14 sati organiziran zabavno-sportski program.

Kako bi doček hrvatske rukometne reprezentacije bio veličanstven kao i njihova igra, obavještavamo javnost o svim potrebnim informacijama, ali upućujemo i savjete kako bi doček protekao u miru i sigurno za sve sudionike.

Dolazak zrakoplova s igračima i stručnim stožerom Hrvatske rukometne reprezentacije u MZL Franjo Tuđman očekuje se oko 14,00 sati, a dolazak na Trg bana Josipa Jelačića oko 16 sati.

Savjeti

Kako bi se veličanstveni doček odvio u miru i sigurnosti za sve sudionike, policija i organizatori upućuju sljedeće apele:

nemojte se penjati na krovišta okolnih zgrada, stupove javne rasvjete, prometnu signalizaciju i uređaje – semafor, reklame, građevinske skele i slično; suzdržite se od uporabe pirotehnike – ne korisite pirotehnička sredstva, posebno u masi ljudi. Ozljede i ranjavanja nisu ono po čemu želite pamtiti osvajanje medalje hrvatske reprezentacije!

postupajte po uputama nadležnih službi – osiguranje, promet i prohodnost hitnih koridora provodit će veći broj policijskih službenika, pripadnika civilne zaštite, zaštitara i gradskih službi. Stoga je nužno da postupate po uputama nadležnih službi te poštujete postavljenu privremenu regulaciju prometa, ali i zabrane zaustavljanja i parkiranja. Brzina reakcije hitnih službi u pružanju pomoći ovisi o prohodnosti žurnih koridora!

u velikim masama postoji povećana mogućnost ozljeđivanja i nepotrebnog ugrožavanja zdravlja ranjivih skupina naših sugrađana, posebice vrlo male djece, trudnica te starijih osoba s otežanim kretanjem i kroničnih bolesnika.

imajte uz sebe osobne isprave!

izbjegavajte konzumaciju alkohola!

koristite javni prijevoz i velika parkirališta – budući da se na taj dan opravdano očekuje dolazak organiziranih skupina građana iz drugih dijelova Hrvatske, savjetujemo da za parkiranje autobusa i vozila koristite parkirališta u drugim dijelovima grada, parkirališta na Zagrebačkom velesajmu, zapadno parkiralište stadiona Maksimir, parkirališni prostor za autobuse kod Autobusnog kolodvora Zagreb i parkiralište s južne strane Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te da se s tih lokacija u središte grada uputite pješice ili koristeći javni gradski prijevoz.

Ne paniči! Samo mirno i odgovorno

Ukoliko se zateknete u većoj masi ljudi na središnjem trgu te vam je potrebna liječnička pomoć, obratite se bilo kojem najbližem pripadniku policije, civilne zaštite, zaštitaru ili drugoj nadležnoj osobi i zatražite pomoć.

U slučaju uočavanja sumnjivih osoba ili predmeta, o tome obavijestite najbližeg pripadnika policije, civilne zaštite, zaštitara ili drugu nadležnu osobu.

Ne podliježite panici i ne prenosite neprovjerene glasine jer možete izazvati nekontrolirano kretanje većeg broja ljudi prilikom čega su moguća ozljeđivanja!

Zabrane

Navedenog dana od 12 do 20 sati u zoni središta Zagreba – Trg bana Josipa Jelačića – zabranjeno je korištenje dronova za snimanje iz zraka!

Obavijest o snimanju

Sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, u sklopu osiguranja, zagrebačka će policija audio-vizualno snimati i fotografirati navedeno javno okupljanje na mjestu okupljanja i prilaznim pravcima.

