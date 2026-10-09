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PU splitsko-dalmatinska

Policija objavila snimku, ovog muškarca traži zbog napada u Trogiru: "Ne približavajte mu se"

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N1info
|
09. lis. 2026. 18:34
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PU splitsko-dalmatinska objavila je video snimku i fotografije muškarca koji se dovodi u vezu s događajem u Trogiru u kojem je ozlijeđena jedna osoba.

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Ukoliko uočite ovog muškarca nemojte mu se približavati nego odmah nazovite policiju na 192, poručili su.

Na objavljenom videu i fotografijama je muškarac koji se dovodi u vezu s događajem u kojem je jutros u Trogiru ozlijeđena jedna osoba. Pozivamo građane koji imaju  korisne informacije o identitetu osobe ili druge korisne informacije da nazovu policiju na broj 192, dodaje se.

Ukoliko uočite ovog muškarca nemojte mu se približavati nego odmah nazovite policiju na 192.

Teme
policijska potraga pomoć građana pucnjava traži se muškarac trogir

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