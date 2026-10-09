PU splitsko-dalmatinska
Policija objavila snimku, ovog muškarca traži zbog napada u Trogiru: "Ne približavajte mu se"
PU splitsko-dalmatinska objavila je video snimku i fotografije muškarca koji se dovodi u vezu s događajem u Trogiru u kojem je ozlijeđena jedna osoba.
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Ukoliko uočite ovog muškarca nemojte mu se približavati nego odmah nazovite policiju na 192, poručili su.
Na objavljenom videu i fotografijama je muškarac koji se dovodi u vezu s događajem u kojem je jutros u Trogiru ozlijeđena jedna osoba. Pozivamo građane koji imaju korisne informacije o identitetu osobe ili druge korisne informacije da nazovu policiju na broj 192, dodaje se.
Ukoliko uočite ovog muškarca nemojte mu se približavati nego odmah nazovite policiju na 192.
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