LOPAR NA RABU
Policija otkrila uzrok požara na odlagalištu otpada
Uzrok požara u noći sa subote na nedjelju na odlagalištu otpada na području Lopara na Rabu je termička reakcija nastala unutar dijela odloženog glomaznog otpada, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska.
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Uzrok požara utvrđen je očevidom na požarištu kojeg su proveli policijski službenici i protupožarni inspektor.
Požar metalnog otpada izbio je u subotu, 10. listopada oko 23:30, u Centru za gospodarenje otpadom kojim upravlja komunalno poduzeće Dundovo iz Raba, a ugasili su ga pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopar.
U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, a nema ni materijalne štete, kažu u policiji.
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