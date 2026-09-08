Mate Lukić
Policija pokrenula istragu zbog zadarskog vijećnika koji vrijeđa prosvjednike
Zagrebačka policija pokrenut će kriminalističko istraživanje nakon što je objavljena snimka sa subotnjeg prosvjeda „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku” na kojoj zadarski županijski vijećnik Mate Lukić vrijeđa i odguruje druge sudionike prosvjeda.
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Ne objavljujući Lukićev identitet, Policijska uprava zagrebačka (PUZ) je izvijestila da će pokrenuti kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja činjeničnog stanja i to na temelju objavljene snimke te postojanja sumnje da je počinjeno kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti.
Prema pisanju medija, incident se dogodio tijekom prosvjedne povorke koja se kretala od Trga kralja Tomislava prema Trgu bana Jelačića. Mediji navode da je Lukić je hodao ispred skupine mlađih muškaraca u crnim majicama koji su nosili transparent „Ova bojna čuva Liku”.
Na snimkama koje je Lukić objavio na društvenim mrežama vidi se i čuje kako tjera druge prosvjednike da se udalje od skupine, vrijeđa ih i naređuje im da hodaju nekoliko metara ispred. Na istoj snimci Lukić odguruje rukom jednu prosvjednicu.
Lukić je naknadno potvrdio portalu morski.hr da je upravo on osoba čiji se glas čuje na snimkama te da je izgovorio navedenu psovku, ali je odbacio tvrdnju da je njegovo ponašanje bilo agresivno. Mate Lukić je zadarski županijski vijećnik i bivši čelnik županijskog HSP-a, a mediji navode da je posljednjih godina privlačio pozornost nizom kontroverznih istupa.
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