Policija pokrenula istragu zbog zadarskog vijećnika koji vrijeđa prosvjednike

Lukić je naknadno potvrdio portalu morski.hr da je upravo on osoba čiji se glas čuje na snimkama te da je izgovorio navedenu psovku, ali je odbacio tvrdnju da je njegovo ponašanje bilo agresivno. Mate Lukić je zadarski županijski vijećnik i bivši čelnik županijskog HSP-a, a mediji navode da je posljednjih godina privlačio pozornost nizom kontroverznih istupa.