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šef dorh-a

Turudić najavio: Uskoro objavljujemo još tri izvješća o otpadu

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N1 Info
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08. ruj. 2026. 12:30
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Marko Prpic / Pixsell / ILUSTRACIJA

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je da će javnosti uskoro biti dostupna još tri izvješća povezana s istragom nezakonitog odlaganja otpada na području Gospića i Varaždina. Dosad su objavljena četiri, a Turudić rezultate vještačenja smatra ‘pobjedom institucija’ i dokazom da državno odvjetništvo radi svoj posao

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Turudić je tijekom obilaska državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu podsjetio da je u lipnju promijenjen Poslovnik državnog odvjetništva, čime je omogućeno objavljivanje dijela informacija iz postupaka kada za to postoji opravdan javni interes.

‘U lipnju smo donijeli izmjene Poslovnika državnog odvjetništva koje su nam dale alat da državni odvjetnik diskrecijski odluči, ako postoji javni interes, da se objavi određeni tijek provođenja dokaznih radnji ili izvida’, rekao je Turudić.

Još tri izvješća ‘vrlo brzo’

Prema njegovim riječima, na taj su način dosad objavljena četiri izvješća, a tu neće stati. Turudić je najavio da će još tri izvješća biti objavljena vrlo brzo, prenosi HRT.

Objavljene nalaze vještačenja nazvao je ‘pobjedom institucija’, ocijenivši ih potvrdom da institucije funkcioniraju i rade svoj posao.

Teme
državno odvjetništvo ivan turudić javni interes tajnost istrage zakonske izmjene

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