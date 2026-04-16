Oglas

na području samobora

Policija se oglasila nakon pada dizalice: Poginuo radnik na pragu mirovine

author
N1 Info
|
16. tra. 2026. 18:12
Samobor
Matija Habljak/PIXSELL

O događaju je obaviješten inspektor zaštite na radu Državnog inspektorata Republike Hrvatske, dok je očevid u tijeku.

Oglas

Jučer 15. travnja oko 14.45 sati na području Samobora, prilikom rada na gradilištu, iz za sada neutvrđenog razloga najvjerojatnije od posljedica kvara građevinske dizalice, smrtno je stradao 65-godišnjak koji je njome upravljao s tla, javlja PU zagrebačka.

Zaposlenik starosti 60 godina koji je svjedočio navedenoj nesreći nije tjelesno ozlijeđen, ali je zbog stanja u kojem se nalazio nakon svjedočenja same nesreće, pružena mu je liječnička pomoć u Kliničkoj bolnici Dubrava. Tijelo preminulog muškarca prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.

Teme
dizalica nesreća na radu pad dizalice samobor

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ