Policija se oglasila nakon pada dizalice: Poginuo radnik na pragu mirovine

O događaju je obaviješten inspektor zaštite na radu Državnog inspektorata Republike Hrvatske, dok je očevid u tijeku.
Jučer 15. travnja oko 14.45 sati na području Samobora, prilikom rada na gradilištu, iz za sada neutvrđenog razloga najvjerojatnije od posljedica kvara građevinske dizalice, smrtno je stradao 65-godišnjak koji je njome upravljao s tla, javlja PU zagrebačka.
Zaposlenik starosti 60 godina koji je svjedočio navedenoj nesreći nije tjelesno ozlijeđen, ali je zbog stanja u kojem se nalazio nakon svjedočenja same nesreće, pružena mu je liječnička pomoć u Kliničkoj bolnici Dubrava. Tijelo preminulog muškarca prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.
PROČITAJTE JOŠ
