Pala građevinska dizalica
Tragedija u Samoboru: Jedan radnik poginuo, drugi helikopterom prebačen u bolnicu
U padu građevinske dizalice jedan je radnik poginuo, dok je drugi ozlijeđen. Uzrok nesreće bit će poznat nakon očevida.
Jedan radnik je poginuo, dok je drugi teško ozlijeđen u padu dizalice na gradilištu u Samoboru. Osim policije, na mjesto nesreće stigao je i helikopter hitne pomoći koji je prevezao ozlijeđenog u bolnicu.
"Na gradilištu je smrtno stradao zaposlenik, a o događaju je obaviješteno i Državno odvjetništvo", potvrdili su iz PU zagrebačke za 24sata.
Nesreća se dogodila u srijedu oko 14.45 sati. U intervenciji su sudjelovali i vatrogasci.
PROČITAJTE JOŠ
