Policija upozorava na nove pokušaje prevara: Lažni pozivi za hitne operacije

Nepoznati muškarac nazvao je ženu na fiksni telefon i rekao joj da je njezina kći hospitalizirana zbog prijeloma noge te da je potrebna hitna operacija za koju je tražen novac. Žena je postupila prema uputama prevaranta, stavila novac u omotnicu i predala ga nepoznatoj osobi ispred svoje zgrade. Istodobno, policija je zaprimila nekoliko dojava građana koji su prevaru prepoznali na vrijeme i obavijestili nadležne.