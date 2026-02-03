Policija upozorava na nove pokušaje prevara: Lažni pozivi za hitne operacije

Policijska uprava splitsko-dalmatinska posljednjih je dana zaprimila više dojava o pokušajima telefonskih prijevara nad starijim osobama, a u ponedjeljak je jedna starija žena prevarena kada ju je nepoznati muškarac, lažno se predstavljajući kao liječnik, naveo da preda novac za navodnu hitnu operaciju kćeri.
Nepoznati muškarac nazvao je ženu na fiksni telefon i rekao joj da je njezina kći hospitalizirana zbog prijeloma noge te da je potrebna hitna operacija za koju je tražen novac. Žena je postupila prema uputama prevaranta, stavila novac u omotnicu i predala ga nepoznatoj osobi ispred svoje zgrade. Istodobno, policija je zaprimila nekoliko dojava građana koji su prevaru prepoznali na vrijeme i obavijestili nadležne.
Iz splitsko-dalmatinske policije upozoravaju da se prevaranti služe uvijek istim metodama. Kontaktiraju starije osobe telefonom, koriste element straha i hitnosti te lažno tvrde da je član obitelji hospitaliziran i u životnoj opasnosti. Ponekad se čak predstavljaju kao policajci koji žele pregledati novac. Cilj im je uznemiriti starije osobe kako bi ih, vođene emocijama, naveli da predaju novac.
S obzirom na to da su mete prevaranata starije osobe, policija apelira na mlađe članove obitelji da razgovaraju sa svojim starijim rođacima i objasne im kako prepoznati takve prijevare. Ukoliko dobiju ovakav poziv, građanima se savjetuje da zastanu, prekinu poziv i odmah kontaktiraju policiju na broj 192.
Policija podsjeća da je posljednji put ovakav način počinjenja kaznenog djela zabilježen 20. i 21. siječnja ove godine kada su uhićene dvije osobe, a kod njih je pronađeno 72 tisuće eura otuđenih od oštećenih.
Kriminalističko istraživanje najnovijih slučajeva je u tijeku, kažu u policiji, pozivajući na građane na oprez i pravovremeno reagiranje kako bi spriječili daljnje prijevare.
