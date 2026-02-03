pravni stručnjak o dočeku
Miljević: Vrh političko-izvršne vlasti je ograničio Zagrebu ono što mu po Ustavu pripada
Odvjetnik i pravni stručnjak Veljko Miljević u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je pravnu perspektivu Vladine organizacije dočeka rukometaša, uz poseban naglasak na pitanje ustavnosti takvog poteza, nakon što Grad Zagreb nije organizirao doček.
Pravna pozadina Vladine odluke su dva zakona koji se spominju u Zaključku koji je Vlada donijela na telefonskoj sjednici, a za koju ministri i premijer tvrde da su temelj kojim su mogli preuzeti organizaciju dočeka.
Veljko Miljević tumači: "Vrlo jednostavno i vrlo jasno. Ako se izolirano gledaju samo zakonski članci koji su navedeni u uvodu ovog upravnog akta Vlade, koji se zove Zaključak, a to su samo dva zakonska članka - članak 31. stavak 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske, i drugo, članak 4. stavak 3. Zakona o javnom okupljanju. Ja sam tek danas ujutro došao i do ovoga Prijedloga Vlade, jer sam još sinoć znao samo ovo da je to kao zakonski temelj (dva zakona, op.a.) - ako se to gleda izolirano, onda to nije pravni temelj na temelju kojeg je Vlada mogla postupiti ovako kao što je postupila. To će vam svaki pravnik koji je završio Pravni fakultet s nekom pristojnijom ocjenom reći."
"Jer, u članku 31. se nabrajaju vrste upravnih akata koje Vlada može donositi u svojem djelovanju, i tu se navodi da Vlada donosi odluke, rješenja i zaključke, o pitanjima koja se ne uređuju uredbama. Jer glavni zakonski akt Vlade su uredbe. Zakonodavna tijela, Sabor, izglasavaju zakone, a Vlada ih predlaže. Glavni akt Vlade su uredbe. Ostale vrste akata mogu biti odluke, zaključci i rješenja. Ovo nije ni rješenje, niti je odluka, gdje se uređuju pojedina pitanja iz nadležnosti Vlade - ovdje je zaključak. Definicija zaključka u članku 31, stavak 3, je da se zaključkom utvrđuju stajališta Vlade u pitanju provedbe utvrđene politike, te određuju zadaće tijelima državne uprave. Da li je ovdje iznijeto u Zaključku ikakvo stajalište Vlade? A trebaju se, znači, utvrditi stajališta Vlade. O čemu? O pitanjima provedbe utvrđene politike, ali koje politike? Nema, toga u sadržaju Zaključka nema. Nakon toga, 'i određuju zadaće tijelima državne uprave' - da li toga u Zaključku ima? Nema."
"Ali, a i na koncu vjerujem da ovo bez pravnog epiloga i to onoga koji treba to razriješiti, a to je Ustavni sud RH, vjerojatno će oni doći do ovoga što ću ja sada reći, a ja to sada iznosim i poštenja i korektnosti radi, dobio sam, naime moji suradnici su uspjeli izvući ovaj Prijedlog Vlade, jer se Zaključci ne moraju objavljivati u Narodnim novinama, tu, osim prvog dijela kojeg sam vidio jučer da Vlada RH preuzima organizaciju dočeka s HRS-om, tu ni spomena nema niti o nikakvim stajalištima niti o provedbi o utvrđene politike. Ali nakon toga, vidimo da to postoji u Prijedlogu Vlade, ja se čudim da se netko od premijera pa od ovih ispod njega, nije pozivao na taj Prijedlog, jer ovako, na prvi pogled, (imamo) Zaključak koji apsolutno ne odgovara onom što se definira u tom članku, ne ispunjava te elemente da bi se mogao donositi taj zaključak, ali u Prijedlogu imate još i stavak 2, točku 2 i točku 3. Prvo, izgleda gdje su se lako sporazumili - da će se financijska sredstava za organizaciju dočeka stvoriti preraspodjelom iz proračunskih sredstava, dakle Grad s tim nema ništa. A pod 3, imamo zaista ovo što se navodi u Zaključku - određuje zadaće tijelima državne uprave. Za ovaj konkretni čin se određuje za organizaciju nekoliko ministarstava Vlade, prije svega Ministarstvo turizma i sporta, zato je Glavina jučer bio glavni tumač svega, a mislim da je on i čak pisao taj Prijedlog, odnosno njegovo ministarstvo. Onda imamo Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo kulture..."
"Ako gledamo sad taj cijeli tekst, to baca nešto potpunije svjetlo na to što se desilo. Dakle, imamo određene elemente koji su nužni da bi se nešto uređivalo Zaključkom Vlade. Ali tu bih ja i dalje ostao kod tog stava da je ovo prema definiciji članka 31. stavak 3. promašeno, jer ja ne vidim stajalište Vlade o pitanjima provedbe utvrđene politike, toga tu jednostavno nema. Ali izgleda da je u Prijedlogu i stajalo obrazloženje, koje me nagnalo na ozbiljnije razmišljanje - jer u njemu se temeljito, iscrpno, precizno obrazlaže što je sve rukometna reprezentacija učinila u zadnjih 10 godina, i tu pišu razlozi zbog čega je to potrebno učiniti. Time smo mi riješili pitanje ovog zakonskog članka."
Može li se ono što se sinoć dogodilo člankom 4. stavak 3. definirati Zakonom o javnom okupljanju ili je riječ o javnom događaju?
Miljević tumači kako je Vlada svoje obrazloženje trebala objaviti građanima, odnosno navedeni Prijedlog: "Ja sam danas ušao u vaš studio s drugačijim sadržajem u glavi nego što sam ga imao sinoć prije spavanja", kaže, ali isto tako ističe sljedeće:
"Ljudi ne shvaćaju da se vlast zaista dijeli trodiobno. Državna vlast je ograničena ustavom zajamčenim pravom na lokalnu, područnu i regionalnu samoupravu. Državna vlast je ograničena lokalnom samoupravom, i nema nikakve dileme da grad Zagreb ima po članku 13 - poseban status u odnosu na sve gradove. Sinoćnje usporedbe s, recimo Kninom, su potpuno ustavnopravno i zakonski deplasirane."
"Jedan jedini grad s posebnim statusom u Hrvatskoj je grad Zagreb, koji ima status, po ustavnom članku, kao da je županija. I sva prava županije najvišeg oblika regionalne samouprave, i o tome nema dileme kada predsjednik kreće od toga (kada tvrdi da je preuzimanje organizacije neustavno, op.a.), dobro kaže da ne može političko-izvršna vlast. Mislim da je čak jučer na svoju štetu Tomašević pogriješio kad veli da je država krenula protiv grada Zagreba - nije političko-izvršna vlast država! Po Ustavu, Grad Zagreb apsolutno ograničava državnu vlast koja se sastoji od zakonodavne koja je najjača, političko izvršne gdje je tu najviše tijelo Vlada - znači, na Grad je išao samo vrh političko-izvršne vlasti, samo taj dio je išao prema Gradu ograničavajući mu ono što mu po Ustavu pripada, jer je državna vlast ograničena pravom na područnu i gradsku samoupravu."
