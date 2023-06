Miškulin: HDZ nije opterećen izborima, to su jeftini trikovi oporbe

Podijeli :

Povjesničar i sociolog te savjetnik predsjednika HDZ-a, Ivica Miškulin u Novom danu N1 televizije osvrnuo se na tjedan iz nas, u kojem i nije bilo previše događanja, u političkom smislu, ako se usporedi s tjednima prije.

Oporba napadala glavnog državnog inspektora, on se branio: Radimo svoj posao

U prvom redu štrajk dužnosnika na sudovima bio je glavna tema, za koji vladajući tvrde da će biti gotov jer se sprema dogovor. Kao što je postignut s drugim sindikatima kroz potpisani memorandum.

I dok se premijer Andrej Plenković hvali uspješnim rješavanjem takvih sindikalnih kriza, oporba ga kritizira da ih rješava novcem iz džepova hrvatskih građana.

“Pustite sad oporbu koja u takvim situacijama nije nijednom iskazala poštovanje prema dobrom potezu poboljšanja materijalnih prava zaposlenika javnog i društvenog sektora. Time se nastavio kontinuitet politike ove vlasti i ne znam zašto oporba to kritizira”, izjavio je Miškulin, koji je i jedan od autora HDZ-ovog programa za četvrto desetljeće, pa se osvrnuo i na kritike kako se vladajućima kao glavni motiv nameće superizborna godina, što znači da je sve predizborni trik:

“Nema to nikakve veze s izborima nego činjenicom da su državne financije stabilne. To je cijela poanta. Podsjetit ću na nešto, nalazimo se na početku sedme godine Plenkovićeve vlade, odnosno, treće godine drugog mandata. Do idućih izbora čeka nas više od godinu dana. Kad bi se vladajući bojali izbora, to bi bilo suludo. Ova Vlada ima još iznimno mnogo posla. Iz prve ruke vam mogu reći da HDZ uopće nije opterećen izborima, niti će nasjesti na jeftine oporbene trikove.”

Imao je nešto za reći i čelnicima oporbenih stranaka.

Raspudić: Plenkovićevo djelovanje može se smatrati kršenjem sankcija Rusiji

“Nemaju što ponuditi pa su u izbornom modu. Pogledajte ih, oni su si unaprijed podijelili buduća mjesta, ali njih treba zaslužiti. Kako nemaju što ponuditi o bilo kojem društvenom problemu, počeli su mahati izbornom kartom. Još uvijek nije predizborna borba, ali HDZ će izbore dočekati spreman”, naglasio je Miškulin.

Kao argument u korist vladajućih, iskoristio je rating koji HDZ ima, a konstantno raste u pozitivnom smjeru. I još se jednom dotaknuo oporbe.

“Taj famozni rating o kojem se toliko priča nije pao iz vedra neba, on je rezultat kontinuiranog rada Vlade, ali i novog i drugačijeg HDZ-a, koji je učvrstio položaj političke stabilnosti. On omogućava Vladi da se bavi dobrim koracima poput poboljšanja materijalnih prava. Reći ću vam krajnje iskreno, HDZ je podijeljenih osjećaja prema oporbi. Vidite da nije krajnje ozbiljna, da nije dorasla trenutku. Primjera je koliko hoćete. Od položaja bosanskohercegovačkih Hrvata, Ukrajine… Ne očekuje HDZ da bilo koja oporbena stranka klekne pred njim, ali povećanje plaća učiteljima i učiteljicama je tako dobar potez da su mogli makar reći da je OK potez, ništa više.”

Neke su se oporbene stranke počele okrupnjavati. Na desnici MOST pregovara sa Suverenisticima, a što se ljevice tiče, SDP i Možemo su u pregovorima.

“Čak i ako se okupe, tu je toliko malo snage da ni izbliza neće to biti dovoljno. A drugo, kako možete u isti koš staviti stranke različitih svjetonazora i ideologija. Naša analiza je pokazala da se na izborima od travnja do danas u četiri ili pet gradova srednje veličine samo HDZ pojavio na svima, SDP u tri, MOST u jednom, Domovinski pokret u jednom… Oporba nije ozbiljan politički igrač. Drugim riječima, nemate fenomen nijedne ozbiljno organizirane političke stranke. Nekakav čudnovati kljunaš krajnje ljevice ili desnice nije zamisliv, niti bi bio dobar za hrvatsku političku scenu.”

Što se izbornih jedinica tiče, Miškulin analizira i da su one logične i pozitivne.

“To je još uvijek prijedlog, treba naglasiti. Također, riječ je o tehničkim promjenama. Zakon je malo dotjeran i tiče se populacije, tako nešto se jednostavno moralo napraviti”, istaknuo je Miškulin i komentirao kritike da iza svega stoji Vladimir Šeks:

Puhovski o HDZ-u: Imali su nevjerojatnu sreću…

“Kad god se nešto napravi, iz oporbe viču da iza svega stoji Vladimir Šeks. To je obična glupost. Ovaj zakon je u javnoj proceduri i ima niz koraka prije nego bude donesen. Postoji jako puno prostora da se bilo koji stručnjak uključi. A kad smo kod stručnjaka, GONG je dao jedan “prijedlog”, koji izgleda kao kopija SDP-ovog. Zar se očekuje da HDZ ponudi SDP-ovu varijantu? To bi bilo suludo.

Ali, što je s ukidanjem prireza i navodnim udarom na političke protivnike u velikim gradovima.

“Na tu bi se primjedbu trebalo samo nasmijati. Grad Zagreb je u prošloj godini uprihodio šest milijardi kuna više nego u prethodnoj i sad gradonačelik Tomašević kaže da je njemu problem tih 400 milijuna kuna subvencija za tramvajski prijevoz. Dugo nisam vidio da je grad u tako zapuštenom stanju, a tu sam već 15 godina”, zaključio je Miškulin.

