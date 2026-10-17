Poljoprivredna komora odgovorila Lovačkom savezu: "Željeli biste da budemo vaš bankomat"

Pritom posebno problematizira to što HLS u raspravu o štetama uvodi pitanje poljoprivrednih potpora. Mihelić je poručio kako potpore nisu odšteta za uništene usjeve, već instrument poljoprivredne politike, te je ironično predložio da se one ubuduće izravno uplaćuju lovačkim društvima ako se od poljoprivrednika očekuje da sami pokrivaju štetu.