HPK VS HLS
Poljoprivredna komora odgovorila Lovačkom savezu: "Željeli biste da budemo vaš bankomat"
Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) Željko Mihelić odgovorio je u subotu na poruku Hrvatskog lovačkog saveza (HLS) da lovci nisu bankomat za naknade šteta od divljači ustvrdivši kako bi lovci "očito željeli da poljoprivrednici budu njihov bankomat".
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Vi biste gospodarili divljači, a poljoprivrednici bi gospodarili štetama koje ona napravi. Priznajemo, vrlo domišljat poslovni model. Posebno kada račun plaća netko drugi, stoji u reakciji HPK-a.
Željko Mihelić ističe da su poljoprivrednici poduzetnici koji ulažu vlastiti kapital, obrađuju zemlju, plaćaju radnike i proizvode hranu, ali nije njihov posao postavljati kilometre ograda, čuvati polja i trošiti radno vrijeme na zaštitu usjeva od divljači kojom gospodare drugi.
Pritom posebno problematizira to što HLS u raspravu o štetama uvodi pitanje poljoprivrednih potpora. Mihelić je poručio kako potpore nisu odšteta za uništene usjeve, već instrument poljoprivredne politike, te je ironično predložio da se one ubuduće izravno uplaćuju lovačkim društvima ako se od poljoprivrednika očekuje da sami pokrivaju štetu.
Čelnik HPK-a poziva HLS da precizira koje odgovornosti za štete od divljači prihvaća, a koje smatra da trebaju snositi poljoprivrednici.
"Ako smatrate da su obveze koje proizlaze iz gospodarenja lovištima prevelik teret, nitko vas ne prisiljava da zadržite pravo gospodarenja pod takvim uvjetima. Pravo bez odgovornosti nije gospodarenje, nego je privilegija na tuđi račun", naglašava HPK.
Iz HLS-a su u petak odbacili pokušaje da se hrvatske lovce i lovačke udruge ponovno prikaže kao glavne krivce za štete koje divljač počini na poljoprivrednim površinama, a predložene izmjene Zakona o lovstvu kao svojevrsni napad na prava poljoprivrednika.
"Hrvatski lovci nisu ničiji bankomati, a lovačke udruge nisu osiguravajuća društva koja su dužna bezuvjetno podmirivati štete nastale na tuđoj imovini", istaknuli su i upozorili na opasnost od zlouporabe sustava naknade šteta.
Zakon mora štititi lovce i lovačke udruge od neosnovanih odštetnih zahtjeva, neutemeljenih tužbi i onih koji u sudskim postupcima protiv lovačkih društava vide priliku za ostvarivanje prihoda, a ne posljednje sredstvo zaštite svojih prava.
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